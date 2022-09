Une rencontre pour discuter de gouvernance... et de parti politique à Trois-Rivières

L’objectif des conseillers était d’échanger sur la démocratie locale et la manière de la rendre vivante alors qu’ils explorent l’idée de créer un parti politique à Trois-Rivières.

C’est un sujet qui intéressait les membres du conseil et j’en suis vraiment ravi , a confié le conseiller de La-Vérendrye, Dany Carpentier, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Pour moi, la gouvernance, c’est le sujet qu’on devrait aborder depuis plusieurs années, et là il y avait une occasion.

M. Pedneaud-Jobin a accepté l’invitation puisqu’il a lui-même souffert des enjeux de gouvernance lorsqu’il était maire.

C’est pourquoi il est à l'origine du premier parti politique mis en place à Gatineau. Souvent, les problèmes sont les mêmes dans toutes les villes , a-t-il indiqué en entrevue à l’émission En direct.

Il est d’avis que les enjeux de gouvernance sont plus importants que jamais puisque le rôle des villes a grandement évolué ces dernières années. Leur rôle s’est élargi à la culture, à l’itinérance, aux sports, aux loisirs et bien plus.

Le type d’élu qui est nécessaire n’est plus le même. La ville ne fait plus les mêmes affaires. La relation avec les fonctionnaires n’est pas la même. Le citoyen a changé , considère-t-il.

Il observe en ce moment deux types d’élus municipaux. Celui d’une autre époque qui répond aux besoins des citoyens et intervient auprès de la fonction publique et un autre, plus moderne, qui a un plan de match et souhaite faire changer les choses.

M. Pedneaud-Jobin croit que les partis politiques permettent de développer une vision d’avenir plus claire. La pseudo-indépendance, moi, je n’y crois pas du tout. Il y a toujours une clique autour du maire, dans toutes les villes.