La vie de Sylvie Salomon célébrée à Whitehorse

Cette ancienne enseignante a posé les crayons en 2019 après avoir accompagné et éduqué les Franco-Yukonnais pendant plus de 25 ans. Sylvie Salomon aura marqué la communauté par son engagement auprès des plus jeunes.

C’est quelqu’un qui était à leur défense, tout le temps, elle voulait le mieux pour eux, résume Manon Carrière, son ancienne collègue et l’actuelle directrice de l’École Émilie-Tremblay.

Dans cet établissement, Mme Salomon s’est illustrée en mettant à profit son don unique pour voir l’or dans l’ordinaire écrit la Commission scolaire francophone du Yukon. Elle cherchait à trouver la passion des élèves et s’en servir comme moteur, raconte Manon Carrière qui se souvient de l’enseignante engagée avec qui elle a travaillé des années, de sa créativité, et de son énergie pour impliquer les élèves dans leur apprentissage .

La cérémonie se tiendra le vendredi 16 septembre 2022 au centre du Mont McIntyre (salle Grey Mountain) de 17 h à 19 h, durant laquelle tout le monde est invité à venir partager des souvenirs.

Sylvie Salomon a aussi lancé le projet d’une classe ressource à l’École Émilie Tremblay, en devenant la toute première enseignante. Cette classe a été créée pour les élèves à besoins particuliers qui avaient besoin d’un support différent pour apprendre. Là encore, dit Manon Carrière, elle a cherché à leur permettre d’apprendre différemment, mais d’apprendre quand même et développer leurs potentiels.

La Commission scolaire estime qu’elle a marqué la vie de nombreux enfants et parents .

Les fruits de son dévouement des années durant, de la Garderie du petit cheval blanc, à l’École Émilie-Tremblay et dans la francophonie du Yukon se comptent à présent en générations, puisque les enfants de ces anciens élèves arpentent maintenant les couloirs de l’école.