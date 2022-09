Ce qu’ils ont dit : les priorités des candidats dans Orford

Gilles Bélanger, candidat de la Coalition avenir Québec

Protection de l’eau

Gilles Bélanger rappelle que le gouvernement de la CAQ promet un Fonds bleu de 650 M$ pour protéger l’eau du Québec.

Il faut être proactif, la problématique, c’est qu’on est en mode réactif. Je suis très inquiet. [...] Pour moi, c’est la priorité. L’eau, on sous-estime sa valeur. La tarification de l’eau n’est pas adéquate, c’est la priorité. [...] On travaille souvent avec des normes qui sont dépassées. Il faut avoir des outils, la technologie pour être proactif.

Le projet d’un nouveau CPE

Un projet de CPE a récemment avorté à Orford, parce qu’il n’avait pu obtenir davantage de places pour être rentable. Gilles Bélanger voudrait ramener le projet sur la table.

On a approuvé 31 nouvelles places, la municipalité en voulait 60. Moi, je serais aller de l’avant quand même avec ça. Est-ce que les analyses sont précises? Il y a une croissance et une décroissance. Dans un prochain mandat, j’irais fouiller ça. J’aimerais mieux être dans une situation avec un léger surplus de places que de viser 100 % d’utilisation.

Couverture cellulaire

Gilles Bélanger était derrière le projet visant à brancher tout le Québec à la haute vitesse lors de son premier mandat.

Notre chef s’est avancé sur cinq ans pour du 5 G. Je crois que c’est prudent. Moi, je vise deux ans. La mobilité va être plus facile à réaliser que le branchement d’Internet haute vitesse parce qu’on n’avait aucune information. La cartographie est faite, dans certains cas on augmente la puissance des antennes.

Gilles Bélanger a fait de la haute vitesse son cheval de bataille pendant son mandat de député. Photo : Radio-Canada

Vicki-May Hamm, candidate du Parti libéral du Québec

Protection de l’eau

Lorsqu’elle était mairesse de Magog, a participé à de nombreuses discussions entourant la protection du lac Memphrémagog et l'interdiction, pour l'américaine Coventry, de verser du lixiviat dans ces eaux.

Un des problèmes, c’est que tout le monde se lance la balle à qui revient la responsabilité. Si on a avancé, c’est grâce aux Municipalités et des bénévoles. Je crois que c’est le député qui doit prendre le lead, qu’il prenne un plan d’action mesurable et qu’on soit imputable. Il faut soutenir financièrement les autres projets [comme le lac Massawippi] [...] Il faut travailler avec l’Université de Sherbrooke, s’appuyer sur la science. On avance à la vitesse de la tortue, il faut peser davantage pour progresser.

Vicki-May Hamm a longtemps été à la tête de la Ville de Magog et a milité avec d'autres élus pour empêcher le déversement du lixiviat dans le lac Memphrémagog. Photo : Radio-Canada

Appui à la gouvernance locale

L'ex-mairesse soutient que plusieurs dossiers, comme la réduction de la vitesse au coeur villageois de North Hatley, ne cessent de frapper des murs à Québec.

Un des irritants majeurs pour les élus municipaux, c’est de ne pas se sentir soutenus dans les dossiers locaux qu’ils estiment importants et c’est le rôle du député. Ce que je propose, c’est de défoncer les portes pour eux parce que le gros bon sens doit revenir.

Le projet d’une nouvelle garderie à Orford

C’était une promesse que M. Bélanger avait fait. Ils ont accordé juste 30 places parce que quelqu’un à Québec a déterminé que ça ne répondait pas aux critères pour 60. Le projet n’est pas viable, il ne lève pas. C’est inacceptable. Il faut se battre pour défendre les projets localement.

Kenza Sassi, candidate de Québec solidaire

Environnement

La candidate affirme qu’il s’agit de la première raison pour laquelle elle s’est lancée en politique.

Il y a Memphrémagog, mais il y a aussi le lac Massawippi. Je pense que le rôle [de député] doit être celui qui va prendre le lead dans ce dossier, asseoir tout le monde à la table. Le provincial doit prendre des actions concrètes. Je pense qu’à date, ce sont les organismes qui ont fait avancer le dossier, mais ce qu’ils disent, c’est qu’ils ont besoin de quelqu’un pour la concertation et que les actions s’uniformisent dans la région .

Écoute des instances locales

Kenza Sassi, qui milite pour la transparence, donne en exemple le dossier du CPE, ou encore des dossiers liés au ministère des Transports ou encore à celui de l’Éducation.

Cette capacité-là à avoir une oreille attentive au gouvernement a freiné énormément de dossiers. En éducation, ils veulent développer de nouvelles formations, mais c’est difficile d’avoir une oreille attentive.

Kenza Sassi souhaite amener plus de transparence et de participation citoyenne dans les débats touchant sa circonscription. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Mise en place d’une « taxe orange »

La candidate ramène cette proposition de QS pour mieux financer les services publics.

On demande beaucoup à la classe moyenne de se serrer la ceinture, mais il y a des gens dans la circonscription qui ont la capacité de donner plus. Quelqu’un qui a une maison secondaire de 15 M$ sur le bord du lac Memphrémagog, je pense que cette personne, on peut lui demander 0,1 % sur million additionnel après son premier million .

Éducation

La candidate rappelle que le taux de décrochage scolaire, dans le Centre services scolaire des Sommets, est plus élevé qu’ailleurs.

On a de la difficulté à retenir nos jeunes dans la région, probablement par le manque de formation qui s’y offre. Je pense que c’est une portion [et la formation sur mesure] qui doit faire partie de la solution, quant on parle de pénurie de main-d’oeuvre, de vieillissement de la population.

Monique Allard, candidate du Parti québécois

Personnes aînées

Monique Allard rappelle que la circonscription contient une forte proportion de personnes âgées, et que la démographie est vieillissante.

Ils veulent des logements abordables [...] Ils veulent demeurer dans leur maison le plus longtemps possible. Ils veulent rester chez eux, dans leurs choses, dans leurs souvenirs. On veut aussi aider avec du soutien à la maison et qu’ils ont tous les soins pour rester à la maison.

Monique Allard veut surtout s'attaquer aux problèmes des aînés. Photo : www.facebook.com/Monique-Allard

Logement

À Orford, comme ailleurs au Québec, le logement abordable est une grave problématique souligne Monique Allard.

On veut créer un registre des loyers pour vérifier la hausse des loyers, afin qu’il n’y ait pas de hausse abusive.

Martin Lamontagne-Lacasse, candidat du Parti conservateur du Québec

Santé

La candidat croit que le privé à sa place en santé pour alléger le fardeau sur le système, mais qu’il faut d’abord et avant tout moins de malades en gardant les gens en santé.

Pour moi, ça passe d’abord par la prévention et les choix individuels. Ensuite, il faut mettre en place des structures pour intégrer l’ensemble des professionnels de la santé pour diminuer la charge sur un système de traitement qui est déficient. Ce n’est pas de recourir à un système à deux vitesses, mais avoir un système agile et flexible.

Santé publique

Martin Lamontagne-Lacasse rappelle la promesse de son parti de renouveler la Loi sur la santé publique pour que les décisions qui en découlent soient un processus démocratique.

On ne connaissait pas la dynamique, on n’avait pas toute l’information lors de la pandémie. Je suis très à l’aise que les dirigeants prennent des décisions [dans le cas d’une pandémie] avec une partie de l’information pour le bien de la population. Mais quand on a du recul, on n’est plus en crise sanitaire.

Le candidat fait de la santé une priorité forte. Ici, il participe au débat sur ce dossier en Estrie. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Gouvernance locale

Le PCQ , rappelle le candidat, souligne que son parti veut que la gouvernance soit rétablie au niveau provincial.

Pour répondre à la pénurie de main-d’oeuvre, pour moi, c’est d’établir le lien et de faciliter des solutions. À partir du moment où on a des emplois disponibles, je veux travailler à la synchronisation de ça, décentraliser les structures.

Garderie

Martin Lamontagne-Lacasse soutient que 500 enfants n’ont pas de place en CPE dans la région de Magog.