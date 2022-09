La réparation d’un pont entre Grande-Digue et Shediac cause des tracas

Le petit pont sur la route 134, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, est fermé depuis le 12 septembre.

Les travaux vont durer huit semaines.

Par courriel, le ministère des Transports et de l’Infrastructure confirme que des travaux devaient être faits le plus tôt que possible pour la sécurité du public, alors que la structure s’est détériorée plus rapidement que prévu.

Le pont no 1 du ruisseau Gallant, qui relie Grande-Digue à Shediac, est fermé depuis le 12 septembre. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

Comme le souligne Normand Babineau, un résident du secteur, un détour est donc prévu pour les automobilistes et va ajouter 14 kilomètres de route en passant vers Cocagne, ce qui ne fait pas le bonheur de plusieurs.

Les résidents reconnaissent tout de même que les travaux sont nécessaires pour la communauté.

Mais le moment d’effectuer les travaux, en pleine rentrée scolaire, et la signalisation sont critiqués par les automobilistes.

Les résidents reconnaissent tout de même que les travaux sur le pont sont nécessaires pour la communauté. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

Plusieurs personnes ont dit qu’ils ne sentaient pas que la signalisation pour indiquer ces travaux était suffisante.

D’ailleurs, une employée du coin garde avec elle une carte du détour à prendre afin de la présenter aux clients qui lui posent la question.

Finalement, de nombreuses personnes rapportent avoir vu des manœuvres dangereuses, comme des automobilistes qui prennent une rue à sens unique dans le mauvais sens pour éviter le détour.

D’après un reportage d’Océane Doucet