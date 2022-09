Fusion envisagée entre Lac-des-Aigles et Saint-Guy

Les élus des villages de Lac-des-Aigles et de Saint-Guy pourraient fusionner les deux municipalités. Une étude pour un regroupement est en cours, en partenariat avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le maire de Lac-des-Aigles, Pierre Bossé, souligne que les ressources financières sont de plus en plus minces et que la pénurie de main-d'œuvre se fait sentir dans un village comme le sien.

Déjà, son village et celui de Saint-Guy ont une entente intermunicipale pour le service de sécurité incendie. De plus, une employée de Lac-des-Aigles est embauchée trois jours par semaine par la Municipalité de Saint-Guy afin d'occuper le poste de directrice générale, en attendant qu'il soit pourvu.

Le bureau municipal de Saint-Guy, au Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Une rencontre entre les élus et les citoyens des deux communautés a eu lieu dernièrement. Il a été établi que de nouvelles rencontres auront lieu lorsque l'étude de regroupement sera terminée. Selon l'évaluation de la direction régionale du MAMH , la démarche pourrait prendre quelques mois.

« C'est sûr que c'est un processus qui est très émotif pour tout le monde. On en entend beaucoup parler. » — Une citation de Pierre Bossé, maire de Lac-des-Aigles

Le processus est également suivi par deux MRC , puisque Lac-des-Aigles se trouve dans la municipalité de Témiscouata alors que Saint-Guy est dans celle des Basques.

Le préfet de la MRC de Témiscouata, Serge Pelletier, dit ne pas avoir l'intention, pour le moment, de prendre position dans ce dossier. Son homologue des Basques, Bertin Denis, mentionne qu'il souhaite voir le territoire de Saint-Guy demeurer dans sa MRC advenant un regroupement.

Le maire de Lac-des-Aigles, Pierre Bossé Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les deux préfets seront consultés dans l'éventualité d'une fusion, mais c'est Québec qui aura le dernier mot dans ce dossier.

Selon le recensement de 2021, Lac-des-Aigles compte 495 habitants contre 76 pour Saint-Guy.