Les Jets de Winnipeg commenceront la saison 2022-2023 sans capitaine

Après six saisons, les Jets de Winnipeg ont choisi de retirer le « C » du chandail de Blake Wheeler.

Selon un communiqué de l'équipe publié vendredi, le capitaine sera remplacé par un groupe d'assistants capitaines qui reste à déterminer .

Il faut se soutenir et se pousser plus loin [avec] plus de gens qui tiennent tout ça en place [...] Blake va continuer à être un leader, avec ou sans "C" ou "A". Il va continuer d'être là , explique l'entraîneur-chef des Jets, Rick Bowness, en conférence de presse.

La décision survient alors que l'équipe a récemment renouvelé son équipe d'entraîneurs. Après une saison difficile pour l'équipe de Winnipeg, l'entraîneur-chef parle de changer la manière dont ils font les choses .

Les Jets ne s'étaient pas qualifiés pour les séries éliminatoires lors de la saison 2021-2022 et leur entraîneur-chef d'alors, Paul Maurice, avait démissionné en décembre, avant la fin de la saison.

Questionné sur la raison qui a motivé cette décision, Rick Bowness n'a pas voulu donner plus de détails. C'est une conversation entre un entraîneur et son joueur , dit-il. L'entraîneur-chef n'a pas voulu non plus révéler quels joueurs auront un A sur leur chandail.

Nous avons une toute nouvelle équipe d'entraîneurs, nous ne connaissons pas encore nos joueurs et leurs habitudes [...] Donnez-nous une chance d'apprendre à les connaître , soutient M. Bowness.

Rick Bowness est devenu le nouvel entraîneur-chef des Jets de Winnipeg le 3 juillet (archives). Photo : La Presse canadienne / John Woods

Un ancien capitaine reconnaissant

Blake Wheeler, qui s'est aussi exprimé pendant la conférence de presse, dit être étonné. La décision était surprenante, mais j'ai eu quelques jours pour absorber l'information , explique-t-il.

L'attaquant ajoute qu'il n'a pas besoin d'une lettre sur son chandail pour continuer à évoluer au sein de l'équipe. Si vous croyez que je vais disparaître à l'arrière-plan et que je ne serai plus une figure de leadership pour cette équipe, vous vous trompez , lance-t-il.

Lorsqu'il a été questionné à de multiples reprises sur sa réaction à la décision de lui retirer le titre de capitaine, il a répété être reconnaissant d'avoir occupé ce poste.

Il mentionne du même souffle en avoir tiré une grande fierté.

« À part être un mari et un père, il n'y a rien qui ne m'a rendu plus fier [que d'être capitaine]. Du moment où j'ai été nommé capitaine, c'est ce qui m'a donné la motivation de sortir du lit le matin. » — Une citation de Blake Wheeler, ex-capitaine des Jets Winnipeg

M. Wheeler réitère également son engagement envers l'équipe des Jets, malgré l'absence de C sur son chandail pour la prochaine saison. Nous voulons avoir une meilleure saison que l'année dernière. Si ne plus être capitaine est ce qu'il faut pour une saison victorieuse, qu'il en soit ainsi , dit-il.