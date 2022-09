400 km de vélo de Matane à Québec : le 6e Tour Paramédic débute

L’objectif du défi est rendre hommage aux ambulanciers paramédicaux décédés dans l’exercice de leurs fonctions.

Chaque matin, on va faire une cérémonie protocolaire en mentionnant le nom de nos collègues décédés suivi d’un son de cloche pour souligner les paramédics qui sont décédés en devoir , explique le porte-parole et participant au TPQ , Francis Brisebois.

Francis Brisebois en est à sa deuxième participation en tant que cycliste au Tour Paramédic Québec. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Ce parcours à vélo a également pour mission d’amasser des fonds qui serviront à inaugurer un monument national en l’honneur de ces ambulanciers. Cette formule est inspirée du même événement qui se déroule en Ontario et qui célébrera son 10e anniversaire l’an prochain.

On veut ériger un mémorial à Ottawa près de celui des pompiers et des policiers, pour les paramédics qui sont morts en service autant au niveau militaire et civil , précise Rémi Chouinard-Pelletier, l’un des organisateurs du Tour et superviseur aux opérations de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ).

Selon M. Chouinard-Pelletier et M. Brisebois, 50 ambulanciers paramédicaux ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions depuis 1988 au Canada. Quatre d’entre eux sont des Québécois.

« C’est quelque chose qui peut arriver en tout temps et à n’importe qui, donc on doit être sensible à la cause. » — Une citation de Rémi Chouinard-Pelletier, organisateur du TPQ et superviseur aux opérations de la CTAQ

Rémi Chouinard-Pelletier est superviseur aux opérations à la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ). Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Une autre mission

L’événement sert également à souligner le courage des ambulanciers qui souffrent de stress post-traumatique ou d’épuisement professionnel.

On veut sensibiliser les paramédics qui souffrent en silence à parler et à ne pas garder les choses en dedans, parce qu’on a un métier orgueilleux et c’est important de parler quand on a vécu une situation qui nous fait du tort , indique M. Chouinard-Pelletier.

Pour Francis Brisebois, ce défi est une bonne façon de bien comprendre la situation dans laquelle ces gens se trouvent et aide à briser les tabous.

On va avoir un beau vent de face quand on va pédaler, mais on peut faire un parallèle avec nos paramédics qui souffrent d’un stress post-traumatique , affirme Francis Brisebois.

« Oui, ça va être difficile, mais on peut imager ça et se dire qu’on a des collègues qui vivent des choses difficiles aussi. » — Une citation de Francis Brisebois, porte-parole du TPQ et participant

La distance parcourue par les participants entre Matane et Rimouski pour la première journée du défi est estimée à 99 kilomètres. Photo : Gracieuseté: Catherine Dufour

Au cours de la fin de semaine, le cortège passera notamment à Mont-Joli, Rimouski, Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup, Kamouraska, Montmagny et Lévis.

Le périple se terminera le 19 septembre à la Citadelle de Québec où se tiendra une cérémonie protocolaire.

Un 7e Tour est déjà confirmé pour l’an prochain, mais le parcours reste à être déterminé.