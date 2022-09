Les Trois Accords lanceront leur 7e album, Présence d’esprit, le 21 octobre

Après le raz-de-marée créé par le succès de la chanson Hawaïenne, en 2005, on aurait pu penser que Les Trois Accords ne seraient qu’un feu de paille et que le groupe s’enliserait dans le cimetière toujours grandissant des artistes et groupes artistes définis par une seule chanson, succès sans lendemain.

Mais 17 ans plus tard, avec un septième album à l’horizon, force est de constater que la bande menée par Simon Proulx avait plus que le sens de la formule et a su se réinventer à chaque détour pour être encore dans le coup aujourd’hui.

Un premier avant-goût du nouvel album circule depuis le mois d’août, soit Piscine hors terre, une énième chanson aux paroles absurdes et aux mélodies entêtantes dans le vaste répertoire du groupe.

Pour souligner la sortie de Présence d’esprit, Les Trois Accords préparent ce qu’ils présentent comme un concert événement prévu le 27 octobre au Studio TD, à Montréal.