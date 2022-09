Difficile d’obtenir un certificat de naissance en Ontario, selon une étude

Selon une nouvelle étude de l’Université Lakehead, publiée vendredi dans le cadre de la journée internationale de l'identité, les frais administratifs pour obtenir un certificat de naissance posent un problème pour les parents et familles à très faibles revenus de l’Ontario. Les auteurs concluent que la province doit agir pour faciliter le processus et minimiser l’impact des circonstances de vie des demandeurs.

Pendant leurs recherches, les Drs Kristin Burnett et Chris Sanders, qui ont collaboré avec trois organismes du Nord-Ouest ontarien, ont suivi pendant trois ans les demandes de 657 clients de la Clinique juridique Kinna-aweya, interviewé des intervenants et fournisseurs de services du milieu juridique et récolté des questionnaires distribués aux clients des organismes participants.

Environ 60 pour cent des 309 répondants du questionnaire ont identifié les coûts comme obstacle à l’obtention d’un certificat de naissance. Le manque d’information et le processus bureaucratique font également partie des principaux défis.

Les conséquences sociales et économiques de ne pas avoir une pièce d’identité sont énormes et ressenties par de nombreuses personnes et leurs communautés de même que par la société , peut-on lire dans le rapport.

« L’Ontario a récemment éliminé les frais pour obtenir un permis de conduire. Qu’est-ce qui rend ce permis plus important qu’un certificat de naissance? Ces certificats sont des pièces d'identité fondamentales. » — Une citation de Dre Kristin Burnett, chercheuse à l'Université Lakehead

En plus de réclamer l’élimination des frais administratifs, les chercheurs demandent au gouvernement ontarien de simplifier le processus de demande. Ils suggèrent de reconnaître les ententes de parentés et de soins conformes tout en éliminant les exigences relatives au répondant, ce qui faciliterait l’union des familles et l’obtention d’un certificat.

Quant aux gens ayant déjà un certificat, ils recommandent que le document demeure avec l’individu s’il est à l’hôpital ou encore en détention, question de ne pas le perdre, et de fournir des documents plus durables. Ceux-ci seraient semblables à ceux utilisés auparavant par le gouvernement de l’Ontario.

Un problème qui touche plusieurs groupes

Dre Burnett indique que la croyance que ce sont juste les sans-abri, les nouveaux arrivants et les réfugiés qui n’ont souvent pas de pièces d’identité est fausse.

Il y a beaucoup de gens qui ont un logement, mais qui ont un faible revenu ou qui n’ont pas d’informations sur leur parenté parce qu’ils ont été adoptés ou placés dans des pensionnats autochtones , explique-t-elle.

« Quand ces gens-là tentent d’obtenir un certificat de naissance, ils réalisent qu’ils ne connaissent pas certains détails, comme le lieu où habitait leur mère au moment de leur naissance, son nom de jeune fille ou sa date de naissance. » — Une citation de Dre Kristin Burnett, chercheuse à l'Université Lakehead

Selon la chercheuse, les erreurs de documentation et la perte de documents peuvent se produire très facilement, rendant l’obtention de documents presque impossible.

Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas à quel point c'est compliqué d'obtenir un certificat de naissance , affirme Anita Jean, présidente du groupe d'action ID de Thunder Bay, avec qui les chercheurs ont collaboré.

Son groupe tente d'organiser des cliniques d'informations mensuellement pour aider les demandeurs de certificat ayant besoin d'aide pour établir leur identité.

Dans une période de quatre heures, il pourrait y avoir 80 personnes qui viennent , estime-t-elle.

Des services insuffisants

Durant l’étude, la Dre Burnett a vite constaté que la province n’a pas l’infrastructure suffisante pour traiter ces types de cas.

J’ai commencé à travailler avec la clinique et je suis tombé sous le choc en raison de l’étendue et la gravité du problème , relate-t-elle. Je ne crois pas qu’il y ait de mauvaises intentions, mais [Service Ontario] est mal équipé pour gérer quoi que ce soit d'autre que les demandes de certificats les plus simples.

« À Thunder Bay et ailleurs en Ontario, les fournisseurs de services à but non lucratif doivent boucher les trous. » — Une citation de Dre Kristin Burnett, chercheuse à l'Université Lakehead

Mme Jean souligne également que les services actuels ne font qu'accentuer les barrières auxquels font face les Autochtones en ce sens. Elle indique qu'il y a une Première Nation du Nord-Ouest qui compte presque 200 enfants sans certificat de naissance.

Les services qui sont de plus en plus en ligne, c'est bon pour la majorité des gens. Mais des petites communautés, vous n'avez peut-être pas de bons ordinateurs ou un bon accès à l'Internet , explique-t-elle. Les mères n'ont pas accès aux bénéfices qu'elles auraient normalement.

Mme Jean rappelle que les Nations Unies ont recommandé que chaque individu ait une pièce d'identité d'ici 2030.

Dre Burnett espère que les résultats de l’étude encourageront Service Canada et Service Ontario à mettre en place les recommandations proposées.

Avec les informations de Bienvenu Senga