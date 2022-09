Des feux de circulation souvent endommagés coin Duplessis et Fusey à Trois-Rivières

Ce n’est pas la première fois qu'ils sont endommagés à cet endroit. Cette semaine, la partie supérieure a été carrément arrachée par un véhicule lourd qui tentait de faire un virage à droite sur Fusey depuis Duplessis, une manœuvre pourtant interdite.

Dans ce secteur, le boulevard Thibeau se sépare en deux. Les camionneurs ont l'obligation de continuer sur Thibeau pour prendre Fusey à droite non loin de là, mais force est de constater que tous ne respectent pas les indications.

Depuis le début de l'année, les feux de circulation ont été endommagés quatre fois. L’an dernier, ce n'était arrivé qu’à une occasion.

Devant cette hausse, la Ville de Trois-Rivières se dit préoccupée.

La solution qui peut sembler simple, c'est d'ajouter une barrière physique pour empêcher les camions de passer là, explique Mikaël Morrissette, responsable des relations publiques et porte-parole de la Ville de Trois-Rivières. Ce n'est pas si simple, parce qu'il faut penser aux opérations de déneigement l'hiver. Si un camion se rend là, il faut qu'il soit capable de reculer ou d'aller dans une autre direction.

Les feux de circulation sont souvent endommagés à l’intersection des rues Duplessis et Fusey. Photo : Radio-Canada / Katy Cloutier

« Cette problématique-là, elle est récurrente depuis un certain temps. Ça fait en sorte que la Ville est consciente qu'il y a un problème à régler. » — Une citation de Mikaël Morrissette, responsable des relations publiques et porte-parole de la Ville de Trois-Rivières

Un bris coûteux

Les réflexions de la Ville s'avèrent nécessaires, puisqu'à chaque incident, la facture peut grimper jusqu'à 20 000 dollars, selon la nature du bris. De plus, si la Ville n’est pas en mesure d'identifier le responsable, elle doit assumer les coûts.

Des citoyens aussi se disent préoccupés par la situation. Nathalie Magnan habite le quartier depuis 27 ans. Des camions, elle en voit passer beaucoup, mais ce n'est pas le seul dérangement, selon elle.

« Je dirais que, presqu'une semaine sur trois, les feux sont défectueux, alors ça montre l'ampleur du problème. » — Une citation de Nathalie Magnan, résidente du quartier

On remarque de plus en plus de problèmes divers, de bruit excessif, ajoute-t-elle. On a été témoin de feux de circulation arrachés parce que les camions ne sont pas capables de tourner le coin. Ça, j'en ai vu quelques-uns.

D'après les informations de Katy Cloutier