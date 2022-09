La survie des caribous est un dossier pressant pour le futur député d’Abitibi-Est

Dans son rapport final déposé en août, la Commission indépendante sur les caribous forestiers a demandé des actions rapides, qui passent notamment par davantage d’aires protégées dans le secteur de Val-d’Or.

Pour Henri Jacob, président de l’Action boréale, le chantier pour la sauvegarde et la réhabilitation de cette harde doit débuter dès maintenant.

Il n’est pas trop tard, mais si le gouvernement ne fait pas ce qu’il doit faire dans le cas d’une espèce menacée, ils vont disparaître, c’est aussi simple que ça , affirme-t-il.

Henri Jacob de l'Action boréale s'adressait à la Commission sur les caribous forestiers et montagnards en avril 2022. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Dans le projet qu’on a présenté au ministre en 2018, poursuit-il, on parlait de remonter en trois ans la population à 50. [C'est] le minimum pour qu’elle soit capable de se renouveler naturellement. Oui, il y a l’argument des emplois, mais on dit qu’il faut changer la façon de voir ça. La forêt, il faut la reconstruire, l’aider en fermant des chemins et faire des plantations pour éviter que les feuillus s’y implantent. Probablement qu’on pourra transférer une bonne partie de ces emplois-là.

À la Ville de Val-d’Or, le conseil municipal souhaite la réhabilitation des caribous, mais les actions doivent aussi tenir compte de tous les utilisateurs de la forêt.

Oui, le conseil souhaite la réhabilitation des caribous. Ça prend des actions qui vont avoir des impacts positifs au niveau de la biodiversité. Mais je suis aussi interpellée par les utilisateurs de la forêt. S’ils ferment des chemins forestiers qui sont utilisés pour la chasse et la villégiature, ça va créer un mécontentement , rappelle la mairesse Céline Brindamour.

Martin Ferron craint qu’il ne soit peut-être trop tard pour ces caribous. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or milite aussi pour qu’un plan soit présenté par Québec.

On a bien hâte de voir ce que le gouvernement va déployer après ses négociations avec le fédéral. Malheureusement, ils ne viennent pas nous consulter dans notre réalité, alors que c’est nous qui avons la responsabilité de la gestion du territoire. On ne peut pas se permettre de perdre une espèce de plus, pas chez nous. Si cette petite zone-là amène une scierie à fermer, on a un problème. Ça veut dire qu’on a un problème dans l’approvisionnement du bois. Il faudra refaire les calculs , souligne Martin Ferron.

La position des candidats

Dans Abitibi-Est, où l’actuel ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, sollicite un second mandat, l’enjeu n’a pas encore été soulevé durant la campagne électorale.

Pierre Dufour, député sortant d’Abitibi-Est, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Le député sortant estime avoir freiné l’hémorragie avec la mise en enclos des caribous. Celui qui a promis une Stratégie nationale en 2023 maintient qu’une analyse plus complète du dossier était nécessaire avant de bouger.

Je ne remets pas en question ce qui a été fait par le passé, mais on doit aussi avoir des études sur les enjeux économiques pour les territoires, avance Pierre Dufour. Que peut-on faire pour sécuriser les bêtes et leur offrir un milieu de vie adéquat, tout en s’assurant que les communautés puissent continuer à faire leur économie et leurs activités récréotouristiques? Il faut trouver un équilibre, une harmonisation.

Pour le candidat de Québec solidaire, Benjamin Gingras, la mise en enclos des caribous met en lumière le manque de vision à long terme des gouvernements pour ce cheptel.

Benjamin Gingras, candidat de Québec solidaire dans Abitibi-Est. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Il milite pour des actions rapides, comme la mise en place d’aires protégées et la réintégration de nouveaux individus dans le troupeau.

J’ai visité les enclos et ça m’a gêné de voir que c’était la solution mise de l’avant, lance-t-il. Le ministre sortant a tabletté des plans chiffrés qui lui avaient été présentés. On doit prendre des actions en dehors de la boite et avoir une vision globale pour la biodiversité. Le caribou, c’est la pointe de l’iceberg. D’augmenter les aires à protéger de 1,5 %, ce n’est pas catastrophique pour l’industrie forestière. Il y a un avenir pour elle dans notre plan écologique, qui parle d’augmenter la construction en bois au Québec. La région doit y jouer un rôle. Il faut juste le faire de manière intelligente en préservant la faune et la ressource.

Le libéral Jean-Maurice Matte estime que des actions doivent être posées pour protéger les caribous de Val-d’Or, mais il se demande s’il n’est pas trop tard pour les sauver à tout prix.

On ne peut pas toujours reporter dans le temps les décisions, affirme-t-il. C’est un dossier hyper politisé et des experts ont exprimé des opinions et apporté des solutions. Il faut se fier à eux. Il faut adopter une prudence économique et environnementale en lien avec ça. Il y a déjà des restrictions forestières et minières autour de l’habitat du caribou. Je ne suis pas prêt à poser des gestes drastiques. D’ouvrir les enclos n’est pas une solution, pas plus que de protéger à outrance jusqu’au centre-ville de Val-d’Or. Il reste peu de caribous ici, mais j’espère au moins que le troupeau de Val-d’Or va servir d’exemple pour les autres hardes sur l’impact de la négligence au fil du temps.

Étudier chaque angle du dossier

Le conservateur Maxym Perron-Tellier s’interroge aussi sur la capacité de sauver les caribous de Val-d’Or, mais il veut s’asseoir avec les gens de Lac-Simon pour en discuter.

Il faut essayer de faire quelque chose, mais on a l’impression qu’il est trop tard, souligne-t-il. Je veux m’impliquer avec la communauté de Lac-Simon. La politique dépend des attentes des gens sur le terrain. Je veux collaborer avec eux. On doit faire la balance des pour et des contre. Je ne veux abandonner ni les caribous ni les emplois. Mais la position des Autochtones est importante. Il faut respecter leur position et on ne leur imposera rien.

Quant à Jacline Rouleau, du Parti québécois, elle promet aussi d’étudier le dossier attentivement si elle est élue députée. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry