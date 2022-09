Décès de la reine Élisabeth : jour férié fédéral pour la cérémonie de commémoration lundi

Ce congé a été annoncé en début de semaine dernière. Environ 320 000 personnes pourront en bénéficier.

En hommage à Sa Majesté la reine Élisabeth II, une cérémonie nationale de commémoration aura lieu à la cathédrale Christ Church dès 13 h à Ottawa, lundi. Un défilé précèdera l'événement.

Le service sera assuré par l'évêque du diocèse anglican d'Ottawa et la doyenne de la cathédrale. Des prières seront également lues. L'ensemble à cordes du Collège Appleby et les organistes de la cathédrale présenteront diverses pièces musicales.

L’auteure-interprète et comédienne Ginette Reno et l’auteur-compositeur-interprète Rufus Wainwright interpréteront chacun une chanson en hommage à Sa Majesté la Reine , apprend-on sur le site de Patrimoine Canadien.

Un défilé aérien suivra la cérémonie. Des CF-18 de l'Aviation royale canadienne survoleront la colline du Parlement.

Il sera possible de visionner la cérémonie en direct sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien ainsi que sur le compte Facebook de la Couronne au Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau ne sera pas présent, comme il doit se rendre à Londres pour les funérailles de Sa Majesté, lundi.

defilé reine ottawa 19 septembre Photo : Radio-Canada

Entraves à la circulation

En raison du défilé national de commémoration qui précédera la cérémonie, des entraves à la circulation sont à prévoir. Le défilé débutera à 12 h 10 au Manège militaire de la place Cartier puis doit se terminer à la cathédrale Christ Church, sur la rue Sparks, à Ottawa.

Les résidents de la région de la capitale du Canada et les visiteurs sont invités à se rassembler le long du parcours du défilé commémoratif , écrit Patrimoine canadien.

Plusieurs rues seront fermées lundi à Ottawa en raison des cérémonies de commémoration de la reine Élisabeth II. Photo : Ville d'Ottawa

Des restrictions de stationnement seront également en vigueur sur les rues Queen et Sparks entre Lyon et Bronson. Sur Wellington, il sera impossible de se stationner entre le pont du Portage et la rue Elgin. Sur cette dernière, il sera interdit de se garer en direction nord entre l'avenue Laurier Ouest et la rue Queen tandis qu'en direction sud, ce sera entre la rue Queen et la rue Wellington.

Horaire normal pour les services municipaux

La Ville d'Ottawa indique que ses services et programmes fonctionneront normalement lundi, selon l'horaire habituel de la semaine.

Cela concerne aussi bien les centres de service à la clientèle, les programmes et les services de loisirs et d’arts, la collecte des déchets et des matières recyclables, les Archives de la Ville d’Ottawa, le Bureau des permis d’entreprise, les Services du Code du bâtiment et les Services sociaux et d’emploi de la Ville, ainsi que les Bureaux du Programme de supplément au loyer.

Toutes les succursales de la bibliothèque publique d’Ottawa seront également ouvertes et fonctionneront selon les heures d’ouverture normales.

Les succursales LCBO de la province seront ouvertes lundi, mais un moment de silence sera observé à 13 h.

OC Transpo respectera également son horaire normal de semaine, même si le service sera interrompu pendant 96 secondes, à 13 h, pour observer un moment de silence s’il est sécuritaire de le faire. Les autobus d’OC Transpo et de Para Transpo s’arrêteront sur le côté de la route et tous les trains seront retenus aux quais.

De l'autre côté de la rivière, la Société de transport de l'Outaouais (STO) rappelle que quelques arrêts au centre-ville d'Ottawa ne seront pas desservis, et ce, jusqu'à 18 h 30.

Arrêts non desservis Wellington/Lyon (#5050)

Station Lyon (#5112-#5116)

Kent/Sparks (#5131)

Bank/Wellington (#5124)

Bank/Queen (#5108)