Deux familles éplorées témoignent à l’audience sur la peine de Paul Manzon

Les deux familles des trois victimes avaient fait savoir à la juge en juin qu'elles préféraient attendre le retour de Paul Manzon en personne au tribunal pour être certaines qu'il entendrait ce qu'elles ont à lui dire.

Leurs souhaits ont été exaucés cette semaine. Elles ont demandé à la juge de lui infliger une peine exemplaire.

Paul Manzon a été reconnu coupable en janvier 2022 de conduite dangereuse ayant causé la mort, mais il a été acquitté des accusations de négligence criminelle ayant causé la mort.

Son procès avait démontré hors de tout doute raisonnable qu'il avait bien provoqué l'accident qui a tué les trois victimes et qui en a blessé deux autres le 4 août 2018 sur l'autoroute 50 dans la région de Brampton.

Paul Manzon, au volant de sa Corvette, roulait à 163 km/h au moment de la collision, soit plus de deux fois la vitesse permise. Il faisait la course avec un motocycliste sur l'autoroute.

Deux des trois victimes de l'accident du 4 août 2018 : Allison Jones et son fils Miles. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE WWW.WARDFUNERALHOMES.COM

Le jour de la tragédie, la jeune Julia Riccobene, 12 ans, ne pouvait pas rentrer avec ses parents après une partie de soccer. Allison Jones lui avait offert de la reconduire chez elle dans sa voiture avec son petit garçon.

Par votre lâcheté et votre insouciance, vous avez fauché la vie de ma petite Julia et détruit nos vies , a déclaré la mère de l'adolescente, Mary Riccobene, lors de son témoignage.

Mme Riccobene a expliqué que sa fille était merveilleuse et qu'elle apportait un bonheur immense à sa famille.

Elle était une brillante élève, elle brillait dans les sports, elle aimait la danse et le patinage artistique , a-t-elle dit.

Selon elle, Julia voulait déjà étudier à l'Université de Guelph pour devenir vétérinaire et ouvrir sa clinique avec sa meilleure amie.

« [Julia] voulait se marier, avoir trois enfants et cinq chiens, un pour chaque membre de sa famille. » — Une citation de Mary Riccobene, mère de Julia Riccobene

Elle a raconté que sa fille venait d'avoir des broches pour corriger sa dentition et qu'elle était en train de devenir une jeune femme.

Lorsque nous l'avons laissée au terrain de soccer, elle m'a dit que c'était le plus beau jour de sa vie et je suis heureuse aujourd'hui de me souvenir de ses dernières paroles , a confié Mary Riccobene.

La KIA d'Allison Jones a été réduite en tas de ferraille après la collision mortelle. Photo : Radio-Canada / John Hanley

Elle a souligné que leurs photos de famille représentent toutefois de douloureux souvenirs d'une vie qu'elle ne connaîtra plus jamais.

Elle s'est dite rongée par la culpabilité de ne pas avoir emmené sa fille après la partie de soccer.

J'ai célébré son 16e anniversaire sur sa tombe au cimetière , a-t-elle dit, précisant que Julia avait été inhumée dans un cercueil blanc.

Mme Riccobene affirme qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, d'anxiété, d'insomnie et de pertes de mémoire, qu'elle prend des médicaments et qu'elle a pris beaucoup de poids en quatre ans.

En concluant son témoignage, elle a demandé à la juge d'infliger à Paul Manzon un lourd châtiment pour son acte meurtrier insensé qui était facilement évitable .

Elle a terminé son propos en faisant allusion à la mort d'Edward Lake, qui a perdu tous ses enfants dans un accident de la route en 2015 avant de s'enlever la vie plus tôt cette année.

Je pense parfois à m'enlever la vie pour retrouver Julia au paradis , a-t-elle conclu.

Jennifer Neville-Lake en compagnie de son conjoint Ed Lake en 2016 lors du procès de Marco Muzzo, condamné pour ivresse au volant dans la collision qui a coûté la vie à leurs trois enfants. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

La grand-mère paternelle de Julia, Dina Poma, a par ailleurs expliqué à la cour qu'elle aurait voulu prendre la place de sa petite-fille lorsqu'elle l'a vue à l'hôpital le jour de sa mort.

Elle a affirmé que sa famille n'oubliera jamais Julia. Nous continuerons à l'honorer au quotidien , a-t-elle promis.

« J'ai crié en la voyant sur la civière et j'ai imploré le ciel de la ramener à la vie en lui offrant la mienne. » — Une citation de Dina Poma, grand-mère de Julia Riccobene

La Couronne a par la suite lu la déclaration de la sœur aînée de Julia, Jacqueline Riccobene, qui ne pouvait être présente au tribunal.

Jacqueline Riccobene a expliqué qu'elle a entendu un cri au téléphone lorsque sa mère a appris l'accident et que la famille s'est précipitée à l'hôpital.

Julia nous avait déjà quittés lorsque nous sommes arrivés à la morgue , se souvient-elle en sanglots. Son corps inanimé était encore couvert de sang, je pouvais voir ses broches à travers sa bouche.

Elle se rappelle de l'avoir ensuite embrassée dans son cercueil.

« Julia est à jamais figée dans le temps, elle aura toujours 12 ans. » — Une citation de Jacqueline Riccobene, sœur aînée de Julia Riccobene

La Couronne ajoute que Jacqueline a mis fin à sa déclaration en s'adressant au chauffard dans le box des accusés : Ma sœur a payé le prix de votre folie sur l'autoroute, vous lui avez volé tous ses rêves d'enfant .

Comment peut-on être aussi égoïste, insouciant et dangereux? , s'est-elle interrogée.

Elle a rappelé à la magistrate qu'aucun châtiment ne lui ramènera sa sœur, peu importe le nombre d'années que Manzon passera en prison.

La Corvette de Paul Manzon avait abouti sur le bas-côté de la route après la collision. Photo : Radio-Canada / John Hanley

Lilly Jones a ensuite pris la parole pour parler de sa mère et de son frère qu'elle a perdus dans l'accident. L'adolescente de 16 ans affirme que la tragédie l'a frappée plus tard, parce qu'elle n'avait que 12 ans à l'époque.

Mon père est aujourd'hui mon meilleur ami, mais il est toujours affligé par le chagrin , a-t-elle raconté en pleurs.

Elle explique que ses parents étaient des âmes sœurs et qu'elle voit tous les jours la peine de son père dans ses yeux.

« Papa ne méritait pas qu'on lui enlève sa femme et son fils. » — Une citation de Lilly Jones, fille d'Allison Jones

Lilly Jones a précisé que son frère de 7 ans était un petit garçon intelligent, qu'il était unique et qu'elle pouvait toujours compter sur lui, que ce soit pour rire ensemble ou pour pleurer sur son épaule.

D'autres membres des deux familles et des amis des victimes ont témoigné de leur douleur à la barre des témoins, en précisant qu'ils n'avaient pas de mot pour décrire la tristesse et la colère qui les habitent depuis quatre ans.

Les pères des deux enfants n'ont pas témoigné devant la cour.

L'audience sur la détermination de la peine a été ajournée jusqu'au 23 septembre. La Couronne et la défense n'ont pas fait savoir le nombre d'années de prison qu'elles comptent réclamer.