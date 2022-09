Tunnel Québec-Lévis : François Legault admet qu’il n’y a pas d’étude

Les études qui avaient été faites, c’était les études demandées par les libéraux, qui ne parlaient pas d’un tunnel à quatre voies , a dit François Legault, vendredi, en plein milieu de sa campagne électorale.

« Il n’y a aucune étude qui prend le projet de tunnel à quatre voies, dont deux voies pour le transport collectif, il n'y en a aucune, aucune. Ils sont en train de les faire, les études, on ne part pas de zéro, ça avance. On espère dans la prochaine année être capables d'avoir tous les résultats des études, on continue d'avancer parce qu'on a besoin d'un troisième lien. »