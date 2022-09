On n’a pas parlé du Fonds des générations au débat de TVA jeudi soir. Pourtant, ça vous concerne pleinement. C’est VOTRE fonds, c’est VOTRE argent. C’est une partie de vos impôts et de vos taxes qui alimente le Fonds des générations. Et, donc, c’est avec une partie de votre argent qu’un parti comme la CAQ veut financer son éventuelle baisse d’impôt.