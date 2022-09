Les véhicules électriques piquent la curiosité des clients à Sudbury

La clientèle s’intéresse de plus en plus aux véhicules électriques, affirme Robert Paquette, vendeur chez Cambrian Ford, à Sudbury.

À ce point, on reçoit beaucoup de questions, de plus en plus de questions en raison du prix du pétrole et de l’environnement , explique-t-il.

Cette tendance se reflète partout au pays. Statistique Canada révélait en juillet que le nombre de voitures électriques achetées au pays pendant le premier trimestre de 2022 avait augmenté de 50,5 % en comparaison avec l’année précédente.

Si plusieurs de ces véhicules sont en ce moment assez chers, M. Paquette voit que la tendance pourrait changer la donne.

Dans les prochaines années, on va voir probablement le prix baisser , explique-t-il.

Statistique Canada a enregistré que 7123 véhicules électriques ont été immatriculés au premier trimestre de 2022, ce qui ne constitue toutefois que 7,7 % du nombre total de véhicules qui ont été enregistrés.

La recharge, un enjeu encore plus critique dans le Nord de l’Ontario

Mais pour que la progression se poursuive dans le Nord de l’Ontario, elle devra être précédée par une augmentation du nombre de bornes de recharge sur les très longues routes de la région.

Ce qui va changer les affaires, c’est les endroits où ils vont pouvoir charger les voitures. Ça, c’est encore un gros processus qui va continuer à se faire , explique M. Paquette.

Selon lui, le nombre actuel de bornes de recharge limite certains déplacements entre les grandes villes de la région.

Si quelqu’un habite à Sudbury et qu’il veut se rendre à Timmins, ce n’est pas tous les véhicules électriques qui peuvent le faire , dit-il.

La recharge des véhicules électriques est un sujet qui semble présent dans les préoccupations de certains propriétaires de la région.

Le manque de bornes de recharge dans le Nord de l'Ontario limite la capacité de croissance du nombre de véhicules électriques. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Louis Tanguay, propriétaire d’une voiture électrique à Sudbury depuis quelques années, rappelle que les véhicules perdent un peu d’autonomie en raison du froid hivernal, et qu’ils sont plus difficiles à recharger.

Ça demande un peu plus de patience en hiver, et souvent les conditions ne sont pas bonnes, donc pour le moment, sur la grande route, pour faire de longues distances dans le Nord de l’Ontario, ce n’est pas recommandé , explique-t-il.

Si ces infrastructures finissent par exister, rappelle-t-il, il sera possible de faire de très longs voyages avec un véhicule électrique, comme il a fait récemment dans l’est du pays.

On a fait un voyage à Caraquet, puis le tour de la Gaspésie, donc 4400 kilomètres, et on n’a eu aucun problème , explique-t-il.

Denis Hurtubise possède un véhicule électrique. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Denis Hurtubise, lui aussi propriétaire d’un véhicule électrique, attend quant à lui l’achat d’un véhicule à plus grande capacité de batterie pour voyager sur les routes du Nord de l’Ontario.

On est rendus à 500, 600 là, ça devient bien, avec 500 kilomètres ont peut aller à Toronto, on peut aller à Ottawa d’un seul coup , dit-il.

Avec les informations d'Andréanne Germain