Tourisme estival : Québec surpasse les attentes

Québec affiche d'ailleurs la troisième meilleure performance parmi les grandes villes canadiennes en se situant tout juste derrière Vancouver (86 %) et Halifax (89 %) , s'est réjoui Destination Québec cité, anciennement l'office du tourisme, dans son bilan provisoire de la saison estivale.

On joue souvent dans le top 3. On est très content que ce soit revenu , estime le directeur général, Robert Mercure. La relance est belle et bien amorcée et les performances estivales ont dépassé toutes les cibles que nous nous étions fixées de manière prévisionnelle. L'objectif au départ était de 75 %.

Ce taux d'occupation est passé à près de 89 % durant les deux semaines de vacances de la construction. Notons également que 9 des 16 nuitées observées affichaient des taux de plus de 90 % , précise l'organisme.

Grands événements et publicités

Destination Québec cité estime que le retour des grands événements a eu son rôle à jouer, notamment le Festival d'été de Québec, les Fêtes de la Nouvelle-France et les Grands feux Loto-Québec.

Avec un été aussi animé, il n’est pas surprenant que les établissements hôteliers de la région de Québec aient observé une moyenne de 84,8 % à titre de taux d’occupation, une donnée se rapprochant de la normalité touristique prépandémie.

Destination Québec cité souligne que le lancement d'une campagne promotionnelle a aussi contribué à attirer les Canadiens et les Américains à Québec. La campagne a été l’objet de 108 millions de vues de la vidéo, de 2,4 millions de pages vues (site web), de 266 millions d'impressions des publicités numériques et de 120 000 liens de redirection vers les sites de partenaires , estime l'organisme.

Les chiffres définitifs pour la saison touristique estivale seront dévoilés au cours des prochains mois.