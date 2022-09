Qualité de l’air : « Les employés, on est les premiers à vouloir que ça diminue »

Martin Lapierre est à la fois résident du quartier Notre-Dame près de la Fonderie Horne et employé de l’entreprise.

Il estime que la crise a pris une ampleur démesurée.

Beaucoup de gens ont été dans l’extrême. Il y a aussi une grosse fracture en ville et, selon moi, ça n’a pas sa raison d’être. L’entreprise veut s’améliorer, le gouvernement a diminué les taux et, selon moi, l’entreprise va réussir et tout va rentrer dans l’ordre , croit Martin Lapierre, qui ne s’inquiète pas de vivre à proximité de la Fonderie Horne.

Son collègue Jonathan Tremblay affirme que des employés se font injurier à l’occasion et que la situation est difficile pour certains travailleurs et leurs familles.

« De se faire dire qu’on est des tueurs d’enfants, des empoisonneurs de femmes enceintes, je pense que c’est exagéré beaucoup. Ç'a vraiment mal passé auprès des employés et il n’y a pas vraiment d’élus qui ont levé la main pour calmer le jeu. Le plus difficile, c’est qu’on a vraiment été étiquetés et c’est dur de s’en débarrasser. » — Une citation de Jonathan Tremblay

Le président du Syndicat des employés de la mine Noranda, Stéphane Larente, va dans le même sens. Il rappelle que les employés ne sont pas les méchants dans ce dossier.

Stéphane Larente est président du Syndicat des travailleurs de la Mine Noranda (STMN–CSN). Photo : Radio-Canada / Jessica Gélinas

À la longue, c’est ce que ç'a fait. Ça crée des divisions, ça crée des groupes, on est des travailleurs, mais on est des citoyens aussi, on le vit au quotidien. On aimerait faire partie de la solution , affirme Stéphane Larente.

La crainte de perdre son travail

La menace de fermeture plane toujours sur les travailleurs.

Le premier ministre François Legault a d’ailleurs mentionné à plusieurs reprises que ce scénario était possible, même s’il n’est pas souhaité.

Une situation difficile à vivre pour les travailleurs, qui craignent parfois de tout perdre.

Il y a toujours un doute. Est-ce que j’ai peur que ça ferme? Je ne pense pas, mais il y a toujours un risque quand même. Est-ce que la compagnie va décider que, si les gens ne veulent plus de nous, on va aller faire nos affaires ailleurs? se demande Jonathan Tremblay.

L'année 2022 marque les 95 années d'existence de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Beaucoup de stress auprès des travailleurs. Ils sont sur le qui-vive un peu, ils ne savent pas s’ils vont conserver leur emploi. La façon qu’ils sont perçus aussi en tant qu’êtres humains, ce n’est pas drôle d’être perçus de cette façon-là. C’est comme si on participait, en tant qu'individus, à faire le mal. Je crois qu’aucun individu ne veut être perçu de cette façon-là , estime pour sa part Martin Lapierre.

Les deux hommes n’adhèrent pas du tout à l’argument voulant qu’il y ait amplement de travail ailleurs pour les 600 employés de la Fonderie Horne en cas de fermeture.