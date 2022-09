Une tour de télécommunication qui ne passe pas auprès d’un citoyen

Allain Gagnon possède plusieurs terrains boisés près du lac Ambroise. Il soutient que la réglementation aurait dû être respectée. Une vingtaine d'arbres matures ont été coupés et laissés à l'abandon sur son terrain il y a trois ans, à environ 150 mètres de la tour.

On m'a expliqué que pour aller capter le signal, c'est a dire le nuage Internet, sur la tour de Saint-Ambroise, il fallait que des arbres soient coupés, que ça interférait pour la réception , mentionne-t-il.

Allain Gagnon réussit à avoir Internet en partageant la connexion de son téléphone. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Allain Gagnon a engagé une poursuite judiciaire contre Mike Telecom, qu'il tient responsable de la coupe.

Le propriétaire de l’entreprise, Mike Boudreault, soutient ne pas être responsable de la coupe de ces arbres.

La municipalité tiraillée

De son côté, la municipalité souhaite étudier les réglementations mises en place dans d’autres villes et régler la situation sans affecter les services offerts aux citoyens.

Le maire Lucien Gravel est arrivé en poste depuis moins d'un an. Il n'a pris connaissance du dossier qu'en janvier dernier.

On sortait de la pandémie. […] Les citoyens étaient en télétravail. En intervenant immédiatement, on aurait pénalisé les citoyens sur les plans économique et social. Puis on en avait besoin également pour toute l'information parce que les gens font beaucoup de recherches sur Internet. Et puis on a mis la pédale douce sur nos interventions , explique le maire.

Le maire de Saint-Ambroise Lucien Gravel est en quelque sorte tiraillé entre faire respecter les règlements et permettre aux citoyens de bénéficier d’un service Internet. Photo : Radio-Canada

Le maire ne souhaite toutefois pas entreprendre des démarches précipitées. De quoi dépend l'urgence d'agir dans une municipalité? Il n'y a pas de vie en péril. Il n'y a pas de problème en ce qui concerne l'environnement. Il n'y a personne au moment où on se parle qui pourrait en souffrir. Oui, c'est un manque à une réglementation municipale. On va évaluer avec le contentieux, dans les semaines qui viennent, la façon dont on va se comporter , conclut-il.

Selon un reportage de Laurie Gobeil