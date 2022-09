Reprise graduelle des services de télécommunications et d’électricité sur la Côte-Nord

Vendredi, à 20 heures, plus de 300 clients d’Hydro-Québec étaient toujours plongés dans le noir sur la Côte-Nord et ce, plus de 24 heures après l’onde de tempête qui a frappé la région. Les clients de Telus de Sept-Îles et Port-Cartier ont quant à eux retrouvé progressivement l’accès aux télécommunications à partir de vendredi après-midi.