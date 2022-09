Réduction de la vitesse sur les promenades Reine-Elizabeth et Colonel-By, à Ottawa

La limite permise passera de 60 km/h à 40 km/h sur toute la longueur de la promenade Reine-Elizabeth, ainsi que sur un tronçon de la promenade Colonel-By, de l’avenue Bronson à l’avenue Daly.

La Commission de la capitale nationale (CCN) espère ainsi améliorer l’expérience des utilisateurs des promenades et des sentiers en augmentant l’accessibilité et la sécurité, a-t-elle expliqué, par voie de communiqué.

Ce changement assurera une limite de vitesse uniforme le long de ces corridors et augmentera la sécurité sur les promenades. Il permettra également aux piétons et aux cyclistes d’accéder plus facilement au canal Rideau et aux sentiers environnants , écrit la CCN par voie de communiqué.

La signalisation dans le secteur a été modifiée en conséquence.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?