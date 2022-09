Les Innus dévoilent leurs attentes envers le prochain gouvernement

Protection du caribou et de son territoire, plus de consultations et plus d'autonomie de gouvernance : les attentes des différentes communautés autochtones de la Côte-Nord envers le prochain gouvernement qui sera élu le 3 octobre sont nombreuses.

Le vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit, Jérôme Bacon-St-Onge a porté à bout de bras le dossier de la protection du caribou et de son territoire dans sa communauté.

En août dernier, Pessamit a mis en demeure Québec et Ottawa afin que des mesures immédiates soient mises en place pour protéger l'espèce. Depuis, Jérôme Bacon-St-Onge dit avoir eu une rencontre avec le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbault. De son côté, Québec n'a toujours pas donné signe de vie. Le gouvernement avait jusqu'au 8 septembre pour y répondre, indique le vice-chef.

« Ce qui est pour nous déplorable parce que chaque jour il y a de la déforestation massive sur nos territoires. » — Une citation de Jérôme Bacon-St-Onge, vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit

M. Bacon St-Onge espère obtenir une réponse et des actions concrètes du nouveau gouvernement qui sera élu. Car, pour l'instant, il craint que le rapport de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, rendu public en août dernier, soit tabletté et oublié.

Il n'y a aucune annonce du ministère des Forêts de la Faune et des Parcs qui a été exécutée. Il n'y a pas de conférence de presse pour annoncer en grande pompe qu'on avait finalement un outil de travail , déplore-t-il.

Davantage de consultations

En Basse-Côte-Nord, le chef du Conseil des Innus d'Unamen Shipu, Brian Mark, se dit déçu d'avoir appris par les médias que la Coalition avenir Québec (CAQ) souhaite créer de nouveaux barrages hydroélectriques et s'inquiète pour l'avenir de la rivière du Petit Mécatina.

Le chef de la communauté innue d'Unamen Shipu, Bryan Mark (archives) Photo : Radio-Canada

Il souhaite que les communautés soient consultées en amont avant même qu'il y ait des annonces .

Oui, c'est une annonce qui a été très vague, ça parlait uniquement de barrages sur des rivières, mais tout le monde le sait, on ne se le cachera pas [les différents acteurs impliqués] commencent à en discuter aussi , défend Brian Mark.

Par ailleurs, le chef de la CAQ François Legault a laissé entendre vendredi qu'il envisage de bonifier le complexe de la Romaine. Aucun projet concret ni lieu précis n'ont toutefois été annoncés.

De son côté, le chef du Conseil des Innus d'Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, refuse catégoriquement que la rivière Magpie soit touchée elle aussi par un quelconque projet de barrage.

La communauté a aussi dévoilé ses attentes : plus de logements, plus de services en santé ainsi qu'une reconnaissance du racisme systémique, entre autres.

Mais l'espoir de voir les choses changer demeure mince, selon le chef.

« Mon message aux partis c'est : changez votre discours ou faites autrement, sinon on se revoit dans quatre ans, et on n'aura rien réglé. » — Une citation de Jean-Charles Piétacho, chef du Conseil des Innus d'Ekuanitshit

Jean-Charles Piétacho, le chef de la communauté d'Ekuanitshit (archives) Photo : Radio-Canada / Guy Bois

Peu représentés dans la campagne, selon les Innus

Il y a un consensus clair dans la communauté innue : les enjeux autochtones sont bien documentés au Québec. Pourtant, à mi-chemin de la campagne électorale, les leaders de ces communautés jugent qu'ils sont très peu mis de l'avant dans les engagements de chacun des partis.

Des représentants des formations politiques auront toutefois l'occasion de s'exprimer sur les enjeux autochtones lundi prochain, lors d'un débat organisé par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (ANPQL).

Le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard (archives) Photo : Radio-Canada / Guy Bois

Le chef de l' APNQL, Ghislain Picard, souhaite pour sa part plus d'autonomie de gouvernance pour les différentes communautés. C'est-à-dire de pouvoir gérer leurs responsabilités, leur communauté, leur territoire au même titre que tout autre gouvernement , explique-t-il.

M. Picard espère aussi de meilleures relations avec le prochain gouvernement.