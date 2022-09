Agression sexuelle : les infirmières examinatrices en veulent à Higgs et Horizon

Les infirmières examinatrices en agressions sexuelles à l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers de Fredericton veulent des excuses publiques du premier ministre Blaine Higgs et du Réseau de santé Horizon. Elles demandent aussi que plus d'infirmières soient formées pour offrir le service essentiel aux victimes.

Janet Matheson qui est infirmière depuis 45 ans, déclare qu’il est décourageant de voir qu’encore une fois, la direction d'Horizon n’a pas réussi à soutenir publiquement son personnel en choisissant plutôt de laisser tomber les infirmières en salle d’urgence et maintenant les infirmières examinatrices en cas d’agressions sexuelles .

Janet Matheson et ses collègues infirmières examinatrices en agressions sexuelles veulent des excuses du premier ministre Blaine Higgs et de leur employeur, le Réseau de santé Horizon. Photo : Facebook/Janet Matheson

C’est elle qui a été appelée pour aider la victime d’une agression sexuelle qui s’est présentée à la salle d’urgence de l’hôpital de Fredericton récemment.

L'infirmière de 69 ans a pourtant pris sa retraite en février après une carrière de 45 ans. Mais elle a repris le travail de façon occasionnelle pour aider la petite équipe.

Manque de personnel

Ce soir-là, elle n'était pas de garde et elle venait de se coucher après avoir terminé son quart de travail vers minuit quand elle a reçu l'appel de la coordonnatrice de l'équipe des infirmières examinatrices en agressions sexuelles.

Du point de vue médico-légal, l’examen pouvait attendre jusqu’au lendemain, explique Janet Matheson, mais la victime avait besoin que l’affaire soit réglée ce soir-là . Alors, elle s'est levée et s'est rendue à l'hôpital en moins d'une demi-heure pour effectuer l’examen.

Il y a des détails sur cette affaire qui changeraient l’opinion du public sur ce qui s’est passé , explique Janet Matheson. Mais nous ne pouvons rien dire à cause des restrictions à la vie privée.

La jeune femme de 26 ans, dont l’identité n’a pas été dévoilée, a raconté qu’elle était encore sous le choc après s’être fait dire de rentrer chez elle en pleine nuit, de ne pas prendre de douche ou de se changer, et d’utiliser la salle de bain le moins possible afin de préserver les preuves.

L'Hôpital régional Dr Everett Chalmers de Fredericton Photo : Réseau de santé Horizon

Le premier ministre Blaine Higgs a décrit la situation comme étant inacceptable et il a dit que ça reflétait un processus guidé par de très mauvaises décisions et un manque de compassion .

Puis Margaret Melanson, la présidente-directrice générale par intérim du Réseau de santé Horizon, a demandé un examen sur la façon dont le programme est administré.

Il y aura un suivi auprès de ceux qui travaillent dans le cadre de ce programme qui renforcera l’horaire sur appel , a-t-elle indiqué.

Infirmières abandonnées à leur sort

C’est décourageant que Margaret Melanson et le premier ministre Blaine Higgs aient fait des commentaires publics qui induisent en erreur et décrivent les infirmières sous un jour négatif , constate Janet Matheson.

À tout le moins, Mme Melanson devrait trouver le courage de dire publiquement au premier ministre : "Non, monsieur Higgs, ce qui s’est passé ce soir-là n’était pas le résultat d’un manque de compassion. C’est la faute d’un système qui a échoué à cause de l’incapacité du gouvernement de le réparer".

Elle précise que, dans l’équipe de Fredericton, il y a seulement cinq infirmières examinatrices en agressions sexuelles et elles réussissent à couvrir 90 % des urgences.

« Il n'y a personne qui se sente plus mal qu'il n'y ait eu personne de garde [autre] que les membres de notre équipe. » — Une citation de Janet Matheson, infirmière examinatrice en agressions sexuelles

Je veux simplement dire que je travaille avec une équipe incroyable de cinq infirmières, nous avons une coordonnatrice incroyable et nous essayons d’en faire le plus possible , confie Janet Matheson.

Elle croit tout de même qu'une équipe plus nombreuse est nécessaire, comme c'était le cas auparavant, et ce, même si elle convient que ce n'est pas un travail pour tout le monde .

Plus qu'un emploi, une mission

Janet Matheson témoigne qu’être une infirmière examinatrice en cas d’agressions sexuelles signifie qu’elle doit tout laisser tomber, de jour comme de nuit lorsqu’une victime se présente à l’hôpital en soulignant que beaucoup de ses collègues travaillent à temps plein et ont une famille.

Des infirmières examinatrices sont prêtes à tous laisser tomber après les commentaires jugés blessants du premier ministre Higgs et de la présidente-directrice générale par intérim du Réseau de santé Horizon, Margaret Melanson. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Et pourquoi le faisons-nous? Parce que ça nous tient à cœur et nous voulons offrir les meilleurs soins possibles aux gens lors du pire jour possible.

Elle avoue, en repoussant des larmes, que les commentaires blessants n’ont pas été bons pour le moral.

Elle indique qu'au moins deux infirmières vont cesser de prendre des heures supplémentaires pour aider à combler les lacunes du programme et d’autres pourraient être sur le point de partir, parce qu’elles ont l'impression d’avoir été trahies par leur employeur et le premier ministre du Nouveau-Brunswick.

Janet Matheson rapporte qu’au moins deux infirmières de la région ont déjà dit qu’elles ne feraient plus d'heures supplémentaires avant de recevoir des excuses de Blaine Higgs et de Margaret Melanson.

Et peut-être que certaines écrivent déjà leur lettre de démission , ajoute Janet Matheson.

Pour sa part, elle a l'intention de continuer, car ce programme [lui] tient trop à cœur .