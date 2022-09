Des Canadiens qui ne sont pas blancs disent être victimes de discrimination à la frontière

Une Winnipégoise, dont la mère est caribéenne, dit qu'elle a vécu plusieurs mauvaises expériences à la frontière.

CBC /Radio-Canada lui a accordé l'anonymat, car elle craint des représailles lors de déplacements futurs.

La Winnipégoise dit qu'elle comprend l'importance de la sécurité aux frontières et que les agents frontaliers ont un travail à faire. Cependant, elle dit avoir vécu des situations négatives avec des agents en raison de ses origines.

Chaque fois que je passe une frontière terrestre avec des amis qui ne sont pas racisés, je suis toujours surprise par la facilité avec laquelle cela se passe , dit-elle. La situation est complètement différente lorsqu'elle voyage seule ou avec des amis racisés, selon elle.

La Winnipégoise se souvient notamment d'un voyage en voiture entre le Canada et les États-Unis. Elle rentrait chez elle avec sa mère, immigrante caribéenne, et son petit ami, qui est citoyen américain.

Les agents nous ont fait sortir et nous ont interrogés. Ils croyaient que nous étions des passeurs , raconte-t-elle. Sa mère, son petit ami et elle ont été questionnés séparément par les douaniers, qui ne croyaient pas à sa version des faits.

Ils ont finalement été relâchés et ont pu rentrer au pays. C'est un souvenir difficile pour la femme, et ce n'était qu'une de ses nombreuses mésaventures à la frontière.

« Cela renforce le sentiment de ne pas être acceptée ici. Je suis une citoyenne canadienne. Je suis née ici. » — Une citation de Une résidente canadienne qui affirme avoir subi de la discrimination à la frontière

La Winnipégoise dit que ce genre de situation arrive moins souvent aujourd'hui, mais elle croit que c'est parce qu'elle a compris ce que les agents frontaliers attendent d'elle.

Quand quelqu'un nous questionne, on ne doit pas se sentir [en droit d'être en colère] si on nous accuse de quelque chose qu'on n'a pas fait [...] Il faut rester calme, comme si tout le monde avait le droit d'avoir des réactions humaines, sauf nous , explique-t-elle.

Une position difficile

Un rapport publié par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) affirme qu'un quart des agents frontaliers ont été témoins de discrimination de la part d'un collègue, envers un voyageur ces deux dernières années.

Parmi les répondants, 71 % sont d'avis que cette discrimination était basée, partiellement ou complètement, sur l'origine ethnique du voyageur.

Ces chiffres ne surprennent pas Alastair Clarke, un avocat qui travaille avec des immigrants depuis 25 ans.

La vaste majorité des voyageurs qui viennent au Canada sont traités avec équité, mais il y a des cas où les agents frontaliers pourraient agir avec un peu plus de sensibilité , estime Alastair Clarke.

Il reconnaît cependant que les agents ont le rôle difficile de protéger les frontières canadiennes, où ils doivent trouver l'équilibre entre leurs enquêtes et la courtoisie .

Sa firme, Clarke Law, a traité des cas de racisme potentiel à la frontière. L'avocat précise que, lorsqu'il transmet ces plaintes à l' ASFC , cette dernière les prend très au sérieux.

Plus de formations réclamées

Le Syndicat des Douanes et de l'Immigration, qui représente les agents des services frontaliers de partout au pays, ne s’étonne pas de la situation. On n'est pas surpris que ça existe à l'agence, je pense que dans notre société on a beaucoup de travail pour combattre le racisme , explique Mark Weber, président du syndicat.

M. Weber milite, par ailleurs, pour qu’il y ait plus de formations offertes aux agents des services frontaliers. On travaille très fort, soutient-il. On n'avait pas de formation avant, on commence et on essaie d'en avoir davantage.

Un porte-parole de l' ASFC mentionne dans un courriel que celle-ci condamne toute forme de racisme et de discrimination. Il mentionne l'existence d'une stratégie antiraciste, qui comprend des formations contre les préjugés, notamment raciaux.

Le porte-parole ajoute que l' ASFC enquête sur toutes les allégations de comportements inappropriés et prend des mesures en conséquence, allant de pénalités à un renvoi pur et simple.

Avec les informations de Joanne Roberts