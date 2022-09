Toronto utilisera des bétonnières pour le déneigement

La Ville indique que les 33 bétonnières formeront une petite partie du parc de 1100 véhicules de déneigement à Toronto.

La plupart des déneigeuses sont exploitées par des sous-traitants privés. Ce sera aussi le cas pour les bétonnières modifiées pour l'hiver.

Selon la Ville, les bétonnières sont un type de véhicule approprié pour le déneigement.

« Recourir à [des bétonnières] pour le déneigement est une façon novatrice d'utiliser à longueur d'année des véhicules qui ne le seraient pas normalement durant les mois d'hiver, offrant des économies potentielles, tout en répondant aux besoins municipaux en déneigement des grandes artères. » — Une citation de Ville de Toronto (déclaration)

En janvier dernier, la Ville Reine a été embourbée dans la neige pendant plusieurs jours à la suite d'une mégatempête.

Dangers?

L'utilisation de bétonnières pour le déneigement inquiète le groupe de militants pour la sécurité routière Friends and Families for Safe Streets (Amis et familles pour des rues sécuritaires), qui est préoccupé par l'impact possible de ces poids lourds pour les piétons.

« Ces véhicules ont causé par le passé les décès évitables de personnes innocentes. À cause de la cabine, le conducteur est assis très haut et il y a d'énormes angles morts tout autour du véhicule. » — Une citation de Jessica Spieker, porte-parole du groupe Friends and Families for Safe Streets

Elle ajoute que la Ville devrait exiger que les bétonnières soient munies de barrières sur les côtés pour empêcher que des piétons puissent glisser sous le véhicule, en plus d'avoir un deuxième employé à bord pour surveiller la route et les passants.

Le bureau du maire John Tory rétorque que l'objectif est de déployer le plus de déneigeuses possible sur les routes lors de tempêtes, mais assure que la sécurité est une priorité.

Si des mesures de sécurité additionnelles sont nécessaires en plus de celles déjà utilisées pour les autres gros véhicules de déneigement, elles seront mises en place , affirme la porte-parole du maire, Lawvin Hadisi.

D'après les renseignements fournis par John Rieti, de CBC