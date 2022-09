Élections scolaires : découvrez les candidats pour les conseils francophones du Sud-Ouest

Conseil scolaire public Viamonde - Windsor-Essex

Emmanuelle Richez (40 ans)

Emmanuelle Richez, candidate pour le conseil scolaire Viamonde Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Expérience

Professeure de sciences politiques à l'Université de Windsor, Emmanuelle Richez est d’origine franco-vietnamienne. Elle est arrivée au Canada à l'âge de cinq ans. Elle a travaillé au Parlement du Canada, à l'Assemblée nationale du Québec et est membre du comité d'experts des langues officielles pour le programme de contestation judiciaire.

Issue de l'immigration, elle dit comprendre les défis auxquels font face plusieurs élèves qui intègrent le système scolaire public francophone en Ontario. Elle est également déterminée à lutter contre le racisme systémique, dit-elle.

Ses priorités

L'accès à une éducation de qualité dans la région est sa principale préoccupation. Elle compte déployer les ressources nécessaires pour que les élèves réussissent notamment en français et en mathématiques. Emmanuelle Richez compte également proposer plus de services à l'extérieur des salles de cours pour consolider les liens entre le milieu scolaire et les autres acteurs de la communauté francophone.

Serge Dignard (65 ans)

Serge Dignard, candidat pour le conseil scolaire public Viamonde Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Expérience

Serge Dignard a fait ses premières armes au gouvernement provincial à Toronto dans le domaine de l'éducation. Il affirme avoir travaillé aux niveaux élémentaire, secondaire, collégial et universitaire.

Ses priorités

M. Dignard veut mettre l'accent sur la formation des élèves. Il explique notamment que les écoles ontariennes ne forment pas suffisamment de gens de métier. Pourtant, la province en aura besoin d’ici 15 ans, dit-il. Il veut intervenir auprès des autorités à Queen's Park pour encourager la construction d’un centre de formation des métiers.

Badrieh Kojok (51 ans)

Badrieh Kojok, candidate aux élections scolaires pour le conseil scolaire public Viamonde Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Expérience

Depuis plusieurs années, Badrieh Kojok est engagée en tant que parent dans les différents conseils scolaires. Elle a été notamment présidente de l'organisme provincial Parents partenaires en éducation, qui encourage les parents à jouer pleinement leur rôle dans l’éducation de leurs enfants. Son expérience et son engagement dans les conseils scolaires font d'elle la candidate idéale, affirme-t-elle.

Ses priorités

Mme Kojok veut militer pour que les enfants aient droit à une éducation de qualité et que les parents soient bien écoutés au sein du conseil. Elle dit qu'elle va axer son action sur la sensibilisation des parents et des enfants au fait d'utiliser la langue française à l'intérieur et à l'extérieur de l'école.

Owen Herold

Radio-Canada n'a pas été en mesure de joindre Owen Herold, qui est aussi candidat pour représenter la circonscription au conseil scolaire Viamonde.

Conseil scolaire catholique Providence

Quartiers 2, 3, 4, 5 et 10 - Windsor

Stéphane Lucky (46 ans)

Stéphane Lucky, candidat aux élections scolaires au sein du conseil catholique Providence Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Expérience

Français d'origine, Stéphane Lucky est arrivé au Canada en 2013. Il est installé à Windsor depuis 14 mois. Il est actuellement gestionnaire d'un programme d'accueil et de suivi destiné aux nouveaux arrivants, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile pour le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent.

Ses priorités

Même s’il est relativement nouveau dans la communauté, M. Lucky entend servir de passerelle entre le conseil scolaire et les parents. Fort de son expérience d'enseignant en France, il compte se renseigner et s'engager activement afin de contribuer à améliorer le système éducatif dans le conseil.

Christine Brooks (61 ans)

Christine Brooks, candidate aux élections scolaires à Windsor au sein du conseil scolaire catholique Providence Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Expérience

Retraitée depuis plusieurs années, Christine Brooks a mené une carrière d'enseignante pendant plus de 30 ans au sein du conseil scolaire Providence. Elle a aussi prêté main-forte dans les écoles pendant la pandémie.

Ses priorités

Mme Brooks veut s'attaquer à la morosité qui touche les élèves et le personnel des écoles depuis la pandémie. Elle dit vouloir assurer le bien-être des élèves, des enseignants et de tous les intervenants au niveau du conseil. Très au fait des lacunes de ce dernier, elle affirme avoir les solutions pour les corriger.

Lambton, Perth, Huron et Bruce

Meghan Reale (37 ans)

Meghan Reale, candidate au poste de conseillère scolaire pour le conseil catholique Providence dans la circonscription de Lambton, Perth, Huron et Bruce Photo : Avec Autorisation de Meghan Reale

Expérience

Enseignante au niveau collégial, Meghan Reale est aussi chercheuse et coordinatrice des partenariats de recherche bilingue au Réseau Impact Canada et au Centre des compétences futures à l’Université York. Elle veut mettre ses compétences au service du conseil, des élèves et des parents.

Priorités

Si les lecteurs lui font confiance, elle dit qu'elle défendra les services de soutien aux élèves. Elle mettra également un accent particulier sur les contributions des parents, des tuteurs et des tutrices pour maximiser la réussite des jeunes.

Sylvie Barbeau Chmielewski (59 ans)

Sylvie Barbeau Chmielewski, candidate au poste de conseillère scolaire pour le conseil Providence dans la circonscription de Lambton, Perth, Huron et Bruce Photo : Avec Autorisation de Sylvie Barbeau Chmielewski

Expérience

Enseignante à la retraite depuis 2018, Sylvie Barbeau Chmielewski sollicite un second mandat comme conseillère scolaire. Elle explique qu'après 30 ans en éducation, elle est toujours bien décidée à contribuer au renforcement de la langue française au sein du conseil scolaire.

Ses priorités

Selon Mme Chmielewski, les enfants comme les enseignants ont connu de grandes difficultés au cours des deux années de pandémie. Le renforcement de la santé mentale des élèves, la consolidation de la langue française, la foi catholique et les mathématiques font partie de ses priorités.