Casiers saisis, homards relâchés et membres des Premières Nations arrêtés en N.-É.

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a averti cet été deux Premières Nations de la Nouvelle-Écosse que la pêche au homard non autorisée entraînerait l’application de la loi.

Les agents des pêches de la Direction de la conservation et de la protection du MPO ont saisi des casiers, relâché des milliers de homards et arrêté des membres des Premières Nations Sipekne’katik et Pictou.

Dans le cas de la Première Nation Sipekne’katik, le porte-parole du MPO, Barre Campbell, a indiqué que des fonctionnaires ont écrit à la Première Nation le 5 juillet et le 31 août pour inviter les gestionnaires des pêches de Sipekne’katik à discuter de la possibilité de travailler ensemble à l’élaboration d’un plan de pêche de subsistance convenable qui met en œuvre leurs droits issus de traités tout en assurant la conservation et la durabilité des stocks dans le cadre d’une gestion transparente et prévisible .

Cette correspondance indiquait également que toute activité de pêche commerciale qui ne relève pas d’un plan de pêche à subsistance convenable autorisé ou qui contrevient à la Loi sur les pêches et à ses règlements, y compris les règlements saisonniers, serait non autorisée et serait assujettie à des mesures d’application de la loi , a précisé M. Campbell.

Cinq personnes arrêtées

Le 31 août, les agents des pêches de Saulnierville ont arrêté puis libéré cinq personnes, en plus de saisir et de relâcher 261 homards..

Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le 5 septembre, les agents des pêches ont saisi 82 casiers contenant environ 6000 homards au quai de Saulnierville et 132 casiers à homard de la Baie Sainte-Marie pour diverses raisons, y compris des casiers mal étiquetés et des étiquettes non autorisées, selon le ministère.

Dans le détroit de Northumberland, le MPO a également saisi des pièges auprès de membres de la Première Nation de Pictou Landing les 2 et 8 septembre. Comme dans la Baie Sainte-Marie, la zone est fermée à la pêche commerciale au homard.

Le chef a été avisé qu’on pouvait s’attendre à des mesures d’application de la loi si la pêche était pratiquée hors saison , a déclaré le MPO .

Plus tôt cette année, Pictou Landing était l’une des nombreuses Premières Nations de la Nouvelle-Écosse à avoir conclu une entente provisoire avec le MPO pour poursuivre une pêche au homard à subsistance convenable avec 900 casiers pendant la pêche commerciale au homard au printemps.

Les arrangements permettent la vente légale des prises à des titulaires d’un permis provincial, parce que la récolte est sanctionnée par le MPO.

Les membres de la Première Nation de Pictou Landing étaient de retour sur l’eau plus tôt ce mois-ci sans l’accord du MPO.

Les droits des Premières Nations contre les droits du gouvernement

Le conflit en cours oppose le droit issu des traités des Micmacs, qui a été reconnu par la Cour suprême du Canada et permet de gagner modérément sa vie grâce à la pêche, au droit du gouvernement de le réglementer, qui a également été reconnu par la cour.

Lennox Island avait annoncé en 2020 son souhait d’exercer une pêche de subsistance convenable, un droit reconnu par la Cour suprême du Canada dans la décision Marshall rendue en 1999. Photo : Radio-Canada / TONY DAVIS

La question est devant les tribunaux en Nouvelle-Écosse, les Premières Nations Sipekne’katik et Potlotek contestant le pouvoir fédéral de réglementer la pêche de subsistance convenable.

Entre-temps, à titre de mesure temporaire, le MPO a conclu des ententes provisoires avec plusieurs Premières Nations qui autorisent la pêche de subsistance convenable pendant les saisons de pêche commerciale du homard.

Le MPO a conclu des ententes avec, outre Pictou Landing, les Premières Nations de Potlotek, Bear River, Annapolis Valley, Acadia, We’koqma’q et Lennox Island, à l’Île-du-Prince-Édouard.

D'après un reportage de Paul Withers, de CBC