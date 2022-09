Les chefs des partis courtisent les municipalités du Québec

Au Sommet de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), les chefs des cinq partis ont tous milité pour plus d’indépendance fiscale des villes et leur nécessaire adaptation aux changements climatiques. Pour le Parti québécois (PQ), Québec solidaire (QS) et le Parti conservateur du Québec (PCQ), une partie de la solution passe par le transport en commun. De son côté, le Parti libéral du Québec (PLQ) insiste sur l’importance d’établir un partenariat avec les villes.