Sea to Sky Gondola poursuit l’entreprise de sécurité embauchée après la 1re coupe du câble

Le propriétaire de la Sea to Sky Gondola, à Squamish, en Colombie-Britannique, poursuit l'entreprise de sécurité qu'elle a embauchée après que le câble principal de son téléphérique eut été coupé une première fois en 2019.

à 500 000$Dans une déclaration déposée en cour, Sea to Sky Gondola explique qu'elle a retenu les services de Unified Systems pour concevoir et installer un nouveau système de sécurité plus performant après le premier incident, en 2019.

Dans cet énoncé, Sea to Sky Gondola dit que le système d'alarme ne s'est pas déclenché comme prévu quand quelqu'un a escaladé une des tours de soutien et coupé le câble principal de son téléphérique une deuxième fois, en septembre 2020.

Les deux fois où ce câble, qui s'étend à 880 mètres au-dessus du niveau de la mer, s'est écrasé au sol, il a causé des millions de dollars de dommages et des pertes de revenus, car l'entreprise touristique de Squamish a été obligée de cesser ses opérations.

Image thermique publiée par la GRC montrant une personne de dos près d'une des tours du téléphérique. Photo : GRC Colombie-Britannique

Sea To Sky Gondola soutient que le système d'alarme devait se déclencher si une personne non autorisée tentait de grimper dans une des tours qui soutiennent le câble du téléphérique, mais que cela n'a pas été le cas parce qu'il manquait de courant.

Les allégations de Sea to Sky Gondola n'ont pas été prouvées en cour, et l'entreprise de sécurité n'a pas encore déposé de réponse aux allégations de la poursuite.

Cette semaine, la Gendarmerie royale du Canada a publié une photo thermique d'un suspect ainsi qu'une vidéo montrant qu'au moment où le câble a été coupé en 2020  (Nouvelle fenêtre) , un gardien de sécurité a failli être blessé.

D'autre part, Sea to Sky Gondola a doublé la récompense ,qu'elle offre pour toute information menant à la condamnation d'un responsable de ces crimes, la faisant passer à 500 000$.