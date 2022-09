Quel est l’état d’esprit des Brésiliens à l’approche des élections?

Le président actuel, Jair Bolsonaro, et l'ex-président Luiz Inacio da Silva (Lula) devraient accéder au deuxième tour, qui aura lieu le 30 octobre.

Lula, extrêmement populaire lors de ses deux mandats (de 2002 à 2010), tente un retour à la tête du pays. Mais ses démêlés avec la justice (condamné pour corruption, il a passé un an et demi en prison avant d’être blanchi) ont terni son image auprès d’une partie des Brésiliens.

Jair Bolsonaro, pour sa part, sort amoindri de la pandémie, qui a coûté la vie à plus de 684 000 Brésiliens, un des pires bilans au monde. Son attitude insouciante face à la COVID-19, qualifiée par certains de négationniste ou même de génocidaire , pourrait, selon certains analystes, lui coûter la réélection.

Des dizaines de milliers de partisans du président Bolsonaro se sont réunis à Sao Paulo pour célébrer le 200e anniversaire de l'indépendance du Brésil, le 7 septembre 2022. Photo : Getty Images / Andressa Anholete

Depuis le début de la campagne, les sondages donnent un avantage à Lula, mais l’écart s’est resserré au fil des mois. Selon les sondages, aucun des deux ne devrait obtenir plus de 50 % des voix lors du premier tour de scrutin. Le report des voix des autres candidats et des indécis déterminera probablement le gagnant.

Qui est Lula? Âgé de 76 ans, Lula a été président du Brésil de 2003 à 2010. Bénéficiant d’une situation économique favorable, il a mis en place de généreux programmes sociaux, applaudis partout dans le monde. Mais il a été condamné dans un scandale de corruption, mis au jour après son départ. Sa condamnation a ensuite été annulée sur une formalité, ce qui lui a permis de se présenter à nouveau à la présidence.

Qui est Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro, 67 ans est un ancien capitaine de l’armée. Conservateur, catholique, il défend la famille et les valeurs traditionnelles. Sous son mandat, le nombre d’armes à feu en circulation a explosé et la déforestation de l’Amazonie s’est accélérée. Lors de la pandémie, il s’est opposé au confinement, remettant en question la sévérité du virus, ce qui lui a valu d’être menacé d'inculpation notamment pour crime contre l'humanité .

Une économie qui repart lentement

La situation économique du pays, désastreuse après la pandémie, s’est un peu améliorée au cours des derniers mois.

Les perspectives économiques s'améliorent rapidement, souligne Marcelo Kfoury, professeur à l’école d’économie de la Fondation Getulio Vargas à Sao Paulo. Nous sommes déjà au-dessus du niveau d’avant la pandémie.

Les chiffres sont bons également en ce qui concerne l’emploi. Le taux de chômage était à 9,3 % au deuxième trimestre, soit un niveau plus bas qu’avant la pandémie. Cela représente tout de même plus de 12 millions de personnes à la recherche d’un emploi.

De plus, ces chiffres ne montrent pas toute la réalité, puisqu’un nombre important de travailleurs brésiliens, environ le tiers, selon l’Organisation internationale du travail (OIT), occupent des emplois informels, non comptabilisés.

Quelque 53 % des Brésiliens disent que la situation économique déterminera leur choix le 2 octobre. Photo : Getty Images / MIGUEL SCHINCARIOL

Enfin, même si les gens travaillent, leurs salaires n’ont pas suivi l’augmentation du coût de la vie. Conséquence : les revenus réels sont en baisse.

« Le prix des denrées alimentaires est à un niveau élevé et les gens blâment le président pour cela, même si ce n’est pas sa faute. C’est comme partout dans le monde : si les gens en ont marre de l'inflation, ils blâment les dirigeants. » — Une citation de Marcelo Kfoury, professeur à la Fondation Getulio Vargas à Sao Paulo

Pendant la crise sanitaire, le président Bolsonaro a mis en place un programme spécial qui a permis à plus de 66 millions de Brésiliens de traverser cette période difficile. Mais il a pris fin depuis longtemps, alors que beaucoup peinent encore à joindre les deux bouts.

Quelque 30 % des Brésiliens, soit 63 millions de personnes, vivent avec moins de 497 R$ par mois (126 $ CA), dont 7 %, soit 15,5 millions de personnes, qui se trouvent en dessous du seuil international de pauvreté, avec 172 R$ (43 $ CA).

C’est 9,6 millions de personnes de plus qu’en 2019, pour un taux jamais atteint depuis 2012, lorsque ces chiffres ont commencé à être compilés. 2021 est le point de pauvreté maximale [pour tous] les échantillons, concepts de revenu, indicateurs et seuils de pauvreté testés , écrivent les auteurs du rapport Carte de la nouvelle pauvreté (Mapa da Nova Pobreza), publié en juin 2022.

Cet appauvrissement explique que beaucoup de Brésiliens se tournent vers Lula, dont on se souvient comme celui qui a sorti des millions de personnes de la misère au cours de ses deux mandats à la tête du pays, avec des programmes sociaux tels que Bolsa Família et Faim zéro (Fome Zero).

Jair Bolsonaro l’a bien compris. Sentant la soupe chaude à l’approche du scrutin, il a augmenté l’allocation mensuelle aux ménages à faible revenu, rebaptisée Auxilio Brasil (Assistance Brésil), de 400 R$ (101 $ CA) à 600 R$ (152 $ CA) en juin dernier. Une décision purement électoraliste qui ne suffira pas pour convaincre les plus pauvres de voter pour lui, estime Marcelo Kfoury.

Ils considèrent que Lula s'occupe mieux des pauvres que Bolsonaro, note M. Kfoury. C'est pour cette raison que Bolsonaro était si désespéré d'augmenter l’allocation Auxilio Brasil à la dernière minute. Il semble, toutefois, que les personnes qui l’ont reçue demeurent fidèles à Lula. On n’a pas vu de grand déplacement du vote vers Bolsonaro parmi les personnes qui ont reçu cette allocation mensuelle.

Selon un sondage FSB, 63 % des personnes qui reçoivent l’allocation s’apprêtent à voter pour Lula et 20 % pour Bolsonaro, ce qui rejoint les intentions de vote des Brésiliens les plus démunis.

La lutte contre la pauvreté à l’avant-plan

Plusieurs blâment les politiques du gouvernement Bolsonaro pour l’aggravation de la situation.

Il n’a fait presque rien [pour lutter contre la faim], au contraire, il a démantelé les politiques publiques existantes, qui visaient à promouvoir la sécurité alimentaire et l'agriculture familiale , soutient Catia Grisa, professeure de développement rural à l’Université fédérale Rio Grande do Sul, à Porto Alegre.

Des gens ramassent des fruits et des légumes dans une benne à ordures à Belem, le 4 novembre 2021. Photo : Getty Images / RAIMUNDO PACCO

Il a mis fin au programme d'approvisionnement alimentaire public, au programme Bolsa Familia, ainsi qu’au soutien à l’agriculture paysanne, dénonce-t-elle, en plus de dissoudre le Conseil national de sécurité alimentaire, une décision décriée par les organismes internationaux qui luttent contre la faim.

« Avant, le gouvernement avait des programmes pour promouvoir autant l'agriculture familiale que la grande agriculture. Depuis que Bolsonaro est arrivé au pouvoir, il a seulement établi des politiques pour la grande agriculture. Il n'y a plus de plan pour l'agriculture familiale. » — Une citation de Catia Grisa, professeure à l’Université fédérale Rio Grande do Sul, à Porto Alegre

La pandémie a empiré les choses, mais l'insécurité alimentaire et la faim étaient déjà en augmentation depuis plusieurs années, observe Mme Grisa.

Selon une étude du Réseau brésilien de recherche sur la souveraineté et la sécurité alimentaires et nutritionnelles (Réseau PENSSAN), 58,7 % des Brésiliens souffrent d’insécurité alimentaire. La moitié d’entre eux ne mange pas à sa faim ou consomme des aliments de mauvaise qualité.

Le président Bolsonaro nie cependant l’étendue du problème. La faim n'existe pas vraiment au Brésil , a-t-il soutenu, avant de reconnaître que certains en souffraient, mais que les chiffres étaient gonflés. Il prévoit toutefois maintenir l’allocation Auxilio Brasil à 600 R$.

Lula, pour sa part, en a fait un des enjeux majeurs de sa campagne. À plusieurs reprises, il a insisté sur le droit à la nourriture et le fait qu’il voudrait faire en sorte que la population puisse à nouveau manger trois fois par jour. Il prévoit de renouveler et élargir les politiques comme Bolsa Familia et mettre en place une politique nationale d'approvisionnement alimentaire.

Lula s'adresse aux dirigeants du Forum national de l'économie solidaire, à Sao Paulo, le 14 septembre 2022. Photo : Getty Images / MIGUEL SCHINCARIOL

Son discours, cependant, est tourné vers le passé , déplore Paulo Niederle, professeur au Département de sociologie de l’Université fédérale do Rio Grande do Sul.

Son idée est de reconstruire une coexistence entre l'agrobusiness d'exportation et l'agriculture familiale dirigée vers les marchés internes. Mais je ne suis pas convaincu que cette coexistence pourra être reconstruite parce qu’il y a des conflits assez forts entre ces deux secteurs.

Il souhaite également remettre en place des programmes d’achats publics et de distribution aux gens en situation d’insécurité alimentaire, comme le fameux programme Bolsa Familia.

« On ne peut pas seulement revenir au passé, on doit innover dans les politiques publiques. Mais que propose-t-il à ce sujet? Ce n’est pas clair. » — Une citation de Paulo Niederle, professeur à l’Université fédérale do Rio Grande do Sul

Un clivage électoral

Lula récolte beaucoup d’appuis parmi les plus pauvres, mais tous ne voteront pas pour lui. Comme en 2018, Jair Bolsonaro peut compter sur l’appui des évangéliques, rappelle Lorena Barberia, professeure au Département de sciences politiques de l’Université de Sao Paulo.

Les pasteurs des Églises évangéliques essaient d’apporter des voix à Bolsonaro, qu’ils voient comme le candidat le plus porté à défendre les valeurs traditionnelles , note-t-elle. Sa femme, Michelle, est elle-même membre de cette Église.

Selon un sondage de l'institut Datafolha, 60 % des électeurs brésiliens pensent qu'il est plus important qu'un candidat à la présidence défende les valeurs familiales plutôt qu'un bon programme économique.

Le poids des Églises évangéliques, à laquelle appartient un peu moins du tiers de la population brésilienne, est considérable. Les évangéliques comptent 112 députés sur 513 au Congrès.

Autre clivage remarquable : celui entre les hommes et les femmes. Elles préfèrent Lula, ils choisissent Bolsonaro.

C’est la première fois que nous voyons un tel fossé , note Mme Barberia. Les Brésiliennes désapprouvent notamment ses commentaires sexistes et sa décision de libéraliser le port d’armes.

Mais elles représentent 53 % de l’électorat. Pour tenter de les rallier à sa cause, Jair Bolsonaro a fait appel à sa femme, qui l’a accompagné dans quelques apparitions au cours de la campagne.

Est-ce que cela sera suffisant pour convaincre les Brésiliennes?

Quoi qu'il en soit, le président ne fait rien pour apaiser leurs craintes face à la violence armée, lui qui remet en doute la crédibilité du système électoral et incite ses partisans à s'armer.