Les Ontariens semblent manquer d’engouement pour le vaccin bivalent

Ce vaccin cible à la fois la souche d’origine du coronavirus et le variant Omicron BA.1.

Il est offert actuellement aux Ontariens de 70 ans et plus, aux Autochtones, aux femmes enceintes et aux personnes immunodéprimées, notamment. Tous les Ontariens de 18 ans et plus pourront le recevoir à compter du 26 septembre.

Or, seulement 20 000 des 80 000 places disponibles pour les des deux prochaines semaines sur le portail provincial de prise de rendez-vous dans les centres de vaccination ont été réservées pour l'instant, indique le Dr Moore. Le vaccin bivalent est aussi offert dans certaines pharmacies.

« Nous avons suffisamment de rendez-vous disponibles, nous avons des doses [...]. Les gens doivent comprendre qu’il faut tous se protéger pour l’hiver et maximiser le niveau de protection au niveau communautaire. » — Une citation de Le Dr Kieran Moore, chef de la santé publique de l'Ontario

Je sais qu'il fait beau et que tout le monde est à l'extérieur, mais [avec la baisse des températures], nous passerons bientôt plus de temps à l'intérieur , note le Dr Moore, augmentant le risque de transmission.

Environ 22 000 doses du vaccin bivalent ont été administrées depuis lundi en Ontario.

Le ministère de la Santé recommande d'attendre au moins six mois après sa dernière dose avant de recevoir le vaccin bivalent, mais pour ceux qui veulent l'avoir plus rapidement, l'intervalle minimum est de 84 jours.