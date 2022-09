COVID-19: l’Alberta recommande d’attendre cinq mois entre la 4e dose et le vaccin bivalent

Cette période d'attente est identique à celle recommandée par la province pour toutes les doses de vaccin contre la COVID-19.

Le vaccin bivalent de Moderna, qui cible le virus original et le variant Omicron BA.1, sera offert aux Albertains âgés de 18 ans et plus à partir du 21 septembre. Or la province a commencé à offrir la quatrième dose de vaccin cet été avec des produits qui ne visent pas directement l'Omicron BA.1.

Certaines personnes auront l'impression qu'elles ne sont peut-être pas aussi bien protégées et se demanderont si elles devraient recevoir le vaccin bivalent plus tôt. Mais je pense qu’il n’y a pas assez de données pour savoir si elles devraient le recevoir seulement quelques mois après leur quatrième dose , explique Stephanie Smith, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta.

Elle ajoute que, même si la réaction des anticorps contre les variants BA.1, BA.4 et BA.5 augmentent avec le vaccin bivalent par rapport aux vaccins précédents, les personnes qui devront attendre de pouvoir recevoir le bivalent auront suffisamment de protection en attendant.

La Dre Lynora Saxinger, qui est elle aussi spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de l'Alberta, abonde dans le même sens. Elle ajoute que les données démontrent que les troisième et quatrième doses déjà administrées réduisent de moitié les risques d'une grave infection.

Il y avait encore beaucoup de transmission [de la COVID-19] au cours de l'été et certaines personnes, si elles n'avaient pas eu le vaccin, auraient pu l'avoir au cours de l'été , précise-t-elle.

Selon elle, des études seront faites pour savoir quels sont les meilleurs écarts entre la quatrième dose et le vaccin bivalent.

