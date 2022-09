La militante et éducatrice franco-ontarienne Mariette Carrier-Fraser n’est plus

Mariette Carrier-Fraser, qui a lutté pour l'éducation française et les droits linguistiques en Ontario, s'est éteinte tôt jeudi matin à l'âge de 78 ans après avoir subi un accident vasculaire cérébral.

L'enseignante de profession était native de Jogues, dans le nord-est de la province.

Sa fille, Lori Fraser, la qualifie de personne humble, discrète, mais fonceuse .

L'annonce de son décès en a surpris plusieurs dans les milieux franco-ontariens. Le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO), Carol Jolin, a appris la nouvelle d'un journaliste qui l'avait joint au téléphone en fin de journée pour une entrevue.

Je suis toujours sous le choc , déclare-t-il. Je participais à une activité jeudi dernier et Mariette était là.

L'ancien commissaire aux services en français de l'Ontario François Boileau a appris la nouvelle alors qu'il assistait à une conférence dans l'état américain du New Hampshire, dans le cadre de ses fonctions d'ombudsman fédéral des contribuables.

Il y a de la tristesse et un peu de colère, mais aussi beaucoup de reconnaissance d'avoir connu une si grande dame et d'avoir été capable d'appeler Mariette Carrier-Fraser une amie , dit M. Boileau.

Il se souvient surtout de sa combativité et de sa passion pour la culture et la langue française en Ontario.

« C'est quelqu'un qui donnait l'heure juste, mais elle n'était pas là pour l'ego. » — Une citation de François Boileau, ombudsman fédéral des contribuables

Mariette Carrier-Fraser laisse derrière elle d'importantes premières pour la francophonie ontarienne.

Un grand héritage

L'historien franco-ontarien Serge Dupuis, qui a rencontré Mme Carrier-Fraser à plusieurs reprises pour le livre Les porte-paroles franco-ontariens, a rappelé au micro d'Éric Robitaille, de l'émission Jonction 11-17, qu'elle s'est démarquée de plusieurs façons au-delà des premières et des prix.

Elle est devenue une intermédiaire dans beaucoup de crises scolaires et de gestion des années 1970 à 1990 , estime-t-il.

En 1983, Mariette Carrier-Fraser est nommée sous-ministre adjointe responsable de l'éducation en langue française. Elle y arrive pendant qu’elle est détachée de son métier d'enseignante pour travailler au ministère de l’Éducation pendant trois ans. Son travail et son acharnement continus ont mené à la création des 12 conseils scolaires de l'Ontario en 1997.

Mariette Carrier-Fraser a remporté le grand prix au Gala de la personnalité de l'année Radio-Canada–Le Droit de l'année 2015. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Elle a également été la première présidente de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, de 2006 à 2010. Durant cette période, elle a contribué à la mise en place de la Journée des Franco-Ontariens.

Mariette était une leader, une fonceuse. Avec elle, il y avait seulement une ligne droite, pas de zone grise , se remémore Carol Jolin.

Il souligne que son engagement dès le changement d'identité de l' AFO, en 2006, a donné une crédibilité automatique à l'organisme, en raison de sa grande expérience en francophonie

« Elle avait toujours une implication très prononcée. Elle voyait rapidement ce qui fonctionnait, là où il fallait aller et comment il fallait y aller. » — Une citation de Carol Jolin, président de l'AFO

En plus d'avoir reçu plusieurs prix en reconnaissance de son leadership et de son dévouement à la culture franco-ontarienne, tels l’Ordre du Canada et le Prix de la francophonie de l’Ontario, Mme Carrier-Fraser a été la première à recevoir un prix à son nom remis depuis 2010 par la Ville de Hearst à des gens qui se sont démarqués dans la francophonie.

Une dame déterminée et inspirante

Au fil des décennies, Mariette Carrier-Fraser n'a jamais perdu la fougue de sa jeunesse qui l'a poussée à devenir enseignante à 17 ans. Certains diront qu'elle ne gardait pas la langue dans sa poche.

Elle disait que lorsqu'elle annonçait sa visite au ministre de la Santé, le ministre lui a confié que son rythme cardiaque montait d'un cran parce qu'il savait qu'il allait se faire dire des choses par rapport à la santé en français , relate M. Jolin.

Le président de l' AFO dit qu'il ne sera pas surpris si jamais une école porte le nom de Mariette Carrier-Fraser, à l'image de Gisèle Lalonde.

Ces gens-là ont tout fait pour leur famille, leur communauté francophone et leur pays , estime François Boileau.

« On sait que Mariette voulait faire une différence comme agente et actrice du changement en étant elle-même, en posant des questions. » — Une citation de François Boileau, ancien commissaire aux services en français de l'Ontario

M. Boileau demeure à ce jour reconnaissant envers elle pour l'appui qu'elle lui a offert après avoir perdu son poste de commissaire aux services en français de l'Ontario en 2019.

Au fil des mois, il y avait moins de monde qui m'appelait. Mais elle, elle continuait de me téléphoner régulièrement juste pour prendre des nouvelles , raconte-t-il.

La famille et les proches de Mme Carrier-Fraser, dont sa fille, se souviendront d'elle comme d'une personne intègre, forte et pleine d’amour.