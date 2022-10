Un homme armé perturbe la fin des classes à la Polyvalente Montignac de Lac-Mégantic

Les élèves et le personnel de la Polyvalente Montignac, à Lac-Mégantic, ont été confinés, peu avant la fin des classes, jeudi. Les autorités ont effectué cette mesure préventive le temps de maîtriser un individu qui rôdait dans les rues de Nantes, une arme à la main.

Des signalements concernant un individu qui marchait armé, dans le secteur de Nantes, à la frontière de Lac-Mégantic, ont été faits à la Sûreté du Québec à la fin des classes, vers 15 h 40. La procédure dictant de confiner l'école la plus près du secteur a rapidement été suivie.

Il se promenait dans les rues près de la polyvalente à Nantes, explique la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec. Des mesures de précaution qui ont été prises par l'école : toutes les personnes sont demeurées à l'intérieur par mesure de sécurité.

Les policiers ont réussi à le localiser une quinzaine de minutes plus tard, alors qu'il se trouvait près du terrain de hockey-balle situé à Nantes, non loin de l'école secondaire, et ont procédé à son arrestation. L'individu avait en sa possession deux fusils à plomb.

« C'était important de localiser cet individu pour que la menace soit écartée, et assurer la sécurité de tout le monde sortant des classes. C'était important que le tout soit sécuritaire, le périmètre, avant de faire sortir les gens. » — Une citation de Sergente Béatrice Dorsainville

Personne n'a été blessé, il n'y a pas eu de menaces non plus envers l'école , ajoute la sergente.

L'individu est présentement interrogé par les policiers.

« La procédure a été appliquée avec rigueur »

Le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons confirme que la procédure de confinement barricadé a été mise en place pendant une quinzaine de minutes, un protocole qui a été appliqué avec rigueur . Toujours selon le Centre de services scolaire, les élèves ont bien collaboré et une communication a été envoyée aux parents sur la situation.

Des intervenants seront aussi disponibles demain à l'école pour venir en aide aux jeunes qui en sentiraient le besoin.