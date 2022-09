Chez les O’Breham, on s’adapte : au revoir les mesures sanitaires, bonjour l’inflation

Au bout de deux ans et demi de pandémie, on assiste lentement à un retour à la normale avec le retrait des mesures sanitaires contre la COVID-19. Mais, à quoi ressemble désormais le quotidien d'une famille en Alberta? Rencontre avec les O’Breham, à Calgary.

Il est un peu moins de 8 h chez les O’Breham, et les quatre enfants se préparent pour aller à l’école. Une scène qui se déroule dans beaucoup de foyers albertains depuis deux semaines.

À la maison, le retour à la normale a permis de retrouver un quotidien plus actif.

Tous mes enfants suivent maintenant leur cours de natation, ils peuvent aller chez des amis après l'école, on peut faire plus d'activités à l'intérieur [...] J'ai moins d'inquiétude par rapport à ça , explique Lindsay O’Breham.

Il y a juste plus de variété dans notre vie, et moins d'inquiétude , ajoute-t-elle.

Avec quatre enfants, conjuguer famille et travail n'a pas toujours été facile pour Lindsay et son mari. La pandémie a toutefois créé certains avantages.

« Avant la COVID-19, mon mari devait toujours [aller] au travail, même s'il ne se sentait pas bien. Maintenant, il dit : "Si "je ne me sens pas bien, je vais faire du télétravail", même chose, si jamais, moi, j'ai besoin d'aide avec les enfants. »

Linday O’Breham souligne que, au début de la pandémie, l’adaptation n’a pas été aisée. Mais, après un certain temps, la possibilité de travailler de la maison a permis à la famille de trouver une forme d’équilibre au quotidien.

[Mon mari] peut aller au bureau, deux, trois, même quatre fois par semaine. [De cette manière], il peut séparer sa vie de travail de sa vie de famille. Ce qui nous convient [à tous] les deux , précise-t-elle. Moi, j’ai plus de clients en personne, au lieu de rencontrer des clients par Zoom, ce qui était moins évident.

Après la COVID-19, place à l’inflation

Mais la pandémie a aussi laissé place à l'inflation, un autre défi. En juillet dernier, les Albertains payaient leurs biens et services 7,4 % de plus que l'année dernière, selon l'Indice des prix à la consommation de la province.

La flambée généralisée des prix force nécessairement la main de la famille. Les vacances à l’étranger sont exclues et prendre l'avion semble aussi inaccessible.

J'ai toujours été quelqu'un qui regardait les soldes, qui fait un budget pour la planification des repas, mais le budget [est plus serré]. Il n'y a pas d'espace pour les urgences, et c'est sûr que, pour les enfants, c'est une activité parascolaire [chacun] , explique Lindsay O'Breham.

« J'ai toujours aimé les friperies, mais maintenant, on achète toujours nos choses d'occasion, on emprunte. » — Une citation de Lindsay O’Breham

« Une famille de six consomme beaucoup d'électricité [...] Pour l’épicerie, je me sens un peu comme ma grand-mère qui disait :"Comment le lait peut coûter aussi cher que ça?" »

Des activités locales, voire gratuites

Lindsay O’Breham estime que la situation de sa famille est en revanche probablement bien meilleure que celle d’autres Albertains.

On est beaucoup plus chanceux que d’autres familles en Alberta. Si, pour nous, c’est serré, je ne peux pas imaginer ce que c'est pour [ceux] qui ont perdu leur travail ou qui ont moins d’heures de travail , dit-elle.

Inflation oblige, la famille doit toutefois trouver d'autres solutions pour certaines de ses activités.

« On fait des activités de staycation ( vacances à la maison ), on va au Inglewood Bird Sanctuary & Nature Centre, on va à la rivière, on va à la bibliothèque. On passe beaucoup de temps à la bibliothèque parce qu'on a ce bonheur-là de choisir des choses qu’on peut rapporter chez nous, mais sans rien payer.»

La joie de retourner à l’école sans mesures sanitaires est, elle aussi, gratuite.