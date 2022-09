Frais de 425 $ à l’école secondaire De la Salle : des parents mécontents

Les frais s’appliquent à tous les élèves de 7e et 8e année. Tous suivent le programme de pré-concentration artistique que l’école présente sur son site Internet comme un éveil artistique pour que les élèves découvrent des disciplines différentes .

La somme sera utilisée pour permettre aux élèves d’assister à quatre représentations artistiques, ainsi qu’à un camp de leadership .

On est surpris de ne pas avoir reçu cette information au moment de l’inscription , réagit Lucie Frouin, dont la fille, Malie, est élève en 7e année.

Lucie Frouin a une fille à l'École secondaire publique De la Salle, à Ottawa. Photo : Radio-Canada

425 $, je trouve cette somme très élevée et je me demande pourquoi ce sont des frais obligatoires. C’est une pré-concentration, oui, mais ce sont des cours qui sont dans le curriculum. Pourquoi est-ce aux parents de porter ces frais-là? se demande-t-elle.

Une facture encore plus salée

Pour Marie-Pierre Lefebvre, la facture est double. Son fils Samuel est en 8e année et sa fille Julianna est en 7e année. Elle devra donc débourser 850 $ pour l’année.

Marie-Pierre Lefebvre a deux enfants à l'École De la Salle. Elle s'étonne des frais réclamés aux parents pour financier les activités culturelles et artistiques. Photo : Radio-Canada

C’est un bond de plus du double de l’an passé, puisque l’on payait 200 $ par enfant , explique Mme Lefebvre.

Dans une déclaration écrite, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) justifie ce changement de tarif.

Les taux sont revenus au montant qu’ils étaient avant la pandémie. Les activités en présentiel reprennent, dont le camp de leadership, ce qui explique cet ajustement , peut-on lire dans le courriel envoyé à Radio-Canada

Le CEPEO précise aussi que des bourses sont offertes aux familles dans le besoin qui peinent à supporter ces coûts.

Une école publique, de quartier

Les deux mamans rencontrées par Radio-Canada s’étonnent toutefois de devoir payer de tels frais dans une école publique.

« Pourquoi est-ce que je devrais payer pour quelque chose qui est dans le curriculum provincial? Est-ce que je vais commencer à payer pour les cours de mathématiques, d'éducation physique et ces affaires-là? » — Une citation de Marie-Pierre Lefebvre, mère de deux enfants qui fréquentent l'École secondaire De la Salle

Selon le CEPEO, les frais sont revenus à leur niveau d'avant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Marie-Pierre Lefebvre ajoute : Je comprends que De la Salle est une école artistique, mais c’est aussi une école de quartier. C’est l’école la plus proche de chez moi.

Il y a un grand éventail d’élèves dont les parents ne doivent pas être en mesure de payer 425 $. Avec l’inflation en ce moment, c’est beaucoup , dit-elle encore.

En réponse aux questions de Radio-Canada, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a renvoyé à sa ligne directrice  (Nouvelle fenêtre) sur les frais liés au matériel et aux activités d'apprentissage .

On peut y lire que l'imposition de frais peut être appropriée si le conseil scolaire ou l’école décide d’offrir du matériel d’apprentissage complémentaire à celui du programme de base .

Mais la province ajoute que ces frais doivent être réduits autant que possible afin que tous les élèves puissent participer aux programmes et aux activités, quelle que soit leur situation financière .

Offrir le choix

Lucie Frouin, de son côté, souhaiterait davantage de transparence de la part de l’École et du Conseil scolaire et avoir le choix de pouvoir inscrire ou non sa fille aux activités.

Dans les précédentes écoles, on avait la possibilité de choisir si l’enfant allait en sortie scolaire. Là, je m’aperçois que c'est obligatoire et c’est cette terminologie qui me pose question , affirme la maman de Malie.

Une rencontre entre les parents et la direction de l’École secondaire publique De la Salle est prévue pour le 21 septembre. Plusieurs parents espèrent y obtenir des réponses à leurs questions.

Avec les informations d’Ismaël Sy