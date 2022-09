Le dernier médecin de Saint-Stanislas prend sa retraite

Si rien ne change, Saint-Stanislas pourrait se retrouver sans médecin de famille. Le dernier professionnel œuvrant à la clinique médicale de la municipalité prend sa retraite et aucune relève n’est prévue pour lui succéder. C’est la première fois en 80 ans que les citoyens vivent une telle situation.

Le médecin encore en place a prévu d'accrocher son sarreau dès que l’ensemble de sa clientèle sera pris en charge, un processus déjà en cours.

De son côté, le maire de Saint-Stanislas se désole de voir disparaître cette clinique qui a déjà compté cinq médecins. Surtout dans un contexte où la population de Saint-Stanislas est vieillissante.

Luc Pellerin est inquiet pour sa population. Photo : Radio-Canada

« Va falloir se réorganiser. Je ne peux pas vous dire tout ce que ça peut impliquer comme problème, mais on va continuer à prendre soin de nos gens. » — Une citation de Luc Pellerin, maire de Saint-Stanislas

Depuis 1942, la paroisse a toujours pu compter sur un docteur.

On est encore à la recherche. S'il y a un ou deux médecins qui se présentent, c'est sur que ça va rester ouvert. C'est sûr qu'on tient à garder une clinique , ajoute le maire.

Tournés vers l’avenir

Ces temps où un médecin de village était présent sont toutefois révolus, prévient le président des omnipraticiens de la Mauricie, le Dr Pierre Martin. Des tendances claires se dessinent avec la création de groupe de médecine familiale qui sont plus gros et qui ont davantage de services.

Le Dr Pierre Martin est président de l'Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

« Des médecins qui s'installent comme médecin du village ou médecin de la ville ou de la petite municipalité, ce sont des choses qui ne se verront plus. » — Une citation de Dr Pierre Martin, président Association des Médecins omnipraticiens de la Mauricie

La médecine, ça se travaille en équipe. On n'est plus à travailler tout seul , soutient-il.

Pire à Mékinac

La situation est encore moins réjouissante dans la région de Mékinac. Avec l'une des moyennes d'âge les plus élevées au Québec, le besoin est criant. Surtout qu'une vague de départs a frappé l’an dernier.

En 2021, on a perdu six médecins uniquement dans la MRC de Mékinac alors l'impact est énorme. Le moindrement qu'on perd un médecin et qu'on perd 1000, 1500 ou 2000 patients, il faut penser qu'on arrive à un résultat où la moitié de la population n'a pas de médecin , s'inquiète Bernard Thompson, préfet de la MRC de Mékinac.

Et il n'y a pas de solution magique à court terme selon le Dr Martin. La région aurait besoin d'une cinquantaine de médecins supplémentaires. La tâche s'annonce toutefois ardue puisque le nombre de professionnels n'a presque pas bougé depuis 2018, passant de 340 à 350.

Pendant ce temps, la liste d'attente s'allonge pour les patients à la recherche d'un professionnel de la santé. Selon les dernières données du CIUSSS , plus de 69 000 personnes sont inscrites au guichet d'accès à un médecin en Mauricie et Centre-du-Québec alors qu'ils étaient 59 000 en avril.

Dans la MRC des Chenaux, la plupart des usagers sont maintenant dirigés vers les GMF de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et de Sainte-Anne-de-la-Pérade, qui sont les derniers points de service du secteur.

D'après les informations de Raphaël Brouillette