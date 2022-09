Sports et loisirs : les besoins en Outaouais cadrent-ils avec les promesses électorales?

Fraîchement créée, la Coalition pour l’avenir du sport au Québec (CASQ) demande principalement au gouvernement québécois l’ajout, de manière récurrente, de 500 millions $ à l’enveloppe actuelle de 173 millions $ dédiée au sport à l'échelle provinciale. Ce demi-milliard constitue un rattrapage essentiel pour combler le sous-financement du milieu sportif dénoncé par les fédérations.

Loisir sport Outaouais (LSO) fait partie de la CASQ . Sa directrice générale, Frédérique Delisle, peine à comprendre pourquoi le budget n’a pas été augmenté depuis 35 ans .

Chaque fois qu’on est en campagne électorale, on parle soudainement de sports et de l’importance de l’activité physique. Là, c’est le temps que les bottines suivent les babines a-t-elle expliqué lors de son passage à l’émission Sur le vif.

«L'activité physique a diminué pendant la pandémie. On voit l'appétit des gens de la reprendre, mais il faut que nos organisations aient la capacité», mentionne Frédérique Delisle, directrice générale de Loisir sport Outaouais. Photo : Loisir sport Outaouais

La dirigeante de LSO insiste sur l’importance de cette alliance provinciale, mais elle n’hésite pas à mettre de l’avant les besoins dans sa propre région. Notre population augmente. Souvent, les infrastructures ne suivent pas, et ça vient nous toucher directement.

On parle beaucoup des nouveaux investissements, mais il y a aussi l’amour qu’on donne à nos infrastructures [existantes], ce qui nécessite aussi du budget , poursuit celle qui dit avoir interpellé tous les candidats de la région afin de connaître leurs engagements.

« Une grosse partie du 500 millions, c’est du rattrapage pour répondre adéquatement aux besoins et pour éviter un bris de services. Il y a aussi tout un volet, qui touche les infrastructures, qui n’est pas compris. » — Une citation de Frédérique Delisle, directrice générale, Loisir sport Outaouais

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a d’ailleurs fait mention des infrastructures lorsqu’elle a récemment dressé sa liste d’épicerie aux candidats de l’Outaouais qui briguent un siège à l’Assemblée nationale.

Au cœur de ses dix demandes prioritaires, on retrouve en quatrième position : [...] Appuyer Gatineau dans la mise à jour de ses infrastructures sportives, récréatives et communautaires .

France Bélisle a rappelé que l’Assemblée nationale du Québec avait reconnu en 2019 la situation particulière de l’Outaouais, notamment en raison de sa proximité avec Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada

Récemment, les besoins en infrastructures de la Ville de Gatineau ont été évalués à un demi-milliard de dollars.

Comme les grandes villes au Québec, Gatineau ne dispose pas non plus des ressources financières suffisantes pour faire face à toutes les pressions sur ses infrastructures. [...] L’écart et les enjeux sont trop grands pour que des mesures ponctuelles permettent de régler ce problème , a détaillé France Bélisle.

Ce que proposent les partis politiques

Radio-Canada a demandé aux cinq principaux partis politiques quelles étaient leurs promesses électorales concernant les sports et les loisirs.

Coalition avenir Québec :

La Coalition avenir Québec (CAQ) a promis le 20 septembre d'investir 1,5 milliard de dollars pour la rénovation et la construction d'installations sportives et récréatives, comme des arénas, des terrains de soccer ou des piscines.

Aucun montant spécifique à la région de l'Outaouais n'a été précisé. C'est près de 1500 personnes en ce moment qui ne peuvent pas pratiquer leur sport parce qu'il y a un déficit d'installations [...] Ce qu'on souhaite, c'est de rapidement se mettre au travail et d'accompagner les gens à monter un dossier qui répond aux critères , a expliqué en conférence de presse Suzanne Tremblay, la candidate de la CAQ dans Hull.

Le parti s'engage à payer jusqu'aux deux tiers des projets, jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars par projet.

Parti libéral du Québec :

De son côté, le Parti libéral du Québec (PLQ) n’a pas énoncé de promesses en la matière pour la région de l’Outaouais. Par contre, le PLQ a mis de l’avant certaines recommandations provinciales.

Le montant du crédit d’impôt remboursable pour l’inscription à des activités physiques, artistiques, culturelles ou récréatives passerait de 500 $ à 1000 $ par enfant, et pourra être utilisé pour l'achat d'équipement ou pour des compétitions , peut-on lire dans la plateforme libérale où il est également question de créer un ministère du Sport et des Loisirs.

Au cours des dernières années, le PLQ , et plus particulièrement son député sortant Enrico Ciccone, a fait des coups à la tête et des conséquences de ceux-ci une priorité. Cela est mis en évidence dans ses engagements électoraux. Le parti veut mettre en place un registre des commotions cérébrales, en plus d’interdire les batailles dans les sports chez les moins de 18 ans.

Selon Enrico Ciccone, il est temps d'interdire les bagarres dans la LHJMQ (archives). Photo : Dominic Charette Photographe

Québec solidaire :

Québec solidaire (QS) n'a, pour sa part, qu’un seul engagement électoral en sports et en loisirs. QS souhaite que tous les frais scolaires au primaire et au secondaire, y compris le coût des programmes sportifs ou artistiques, soient éliminés .

Parti québécois :

Le Parti québécois (PQ) a promis d’intégrer un minimum de 30 minutes d’activité physique, motrice ou de loisir par jour, du CPE au secondaire en plus d’appuyer le développement d’installations sportives, récréatives et de plein air partout du Québec .

Le PQ veut également faciliter l’accès des jeunes aux activités parascolaires. Pour y arriver, il a été question de rendre la gratuité à certains programmes pédagogiques particuliers .

Sa candidate dans la circonscription de Hull, Camille Pellerin Forget, a dit avoir remarqué des besoins criants. La physiothérapeute de formation a constaté, entre autres, des terrains de soccer qui sont presque impraticables et que l’Outaouais a de la difficulté, ne serait-ce que sur le plan des infrastructures .

Camille Pellerin-Forget ne sait pas si l'aide de 500 millions est réaliste. «Ce sera à nos têtes financières de nous le dire», dit-elle (archives). Photo : Radio-Canada

Cela dit, elle ne s’est pas engagée formellement à respecter les demandes formulées par la CASQ . Par contre, la péquiste s’engage à ce que son organisation politique écoute attentivement les demandes des fédérations sportives.

« On investit dans notre système de santé quand on investit dans le sport. On investit dans le décrochage scolaire quand on investit dans le sport. Ça a une portée beaucoup plus grande que celle du ballon de soccer. » — Une citation de Camille Pellerin Forget, candidate du PQ dans Hull

Parti conservateur du Québec :

Avant même le début de la campagne électorale, le Parti conservateur du Québec (PCQ) avait déjà fait savoir l’importance que le parti allait accorder à l’activité physique. Le 22 août, son chef Éric Duhaime a promis d'obliger tous les enfants à faire un minimum de 30 minutes d'éducation physique tous les jours, préférablement le matin, de la maternelle à la fin du secondaire.

Deux semaines plus tard, le parti a annoncé vouloir offrir un crédit d’impôt de 500 $ pour les abonnements au gymnase. Plusieurs autres mesures figurent dans la plateforme des conservateurs provinciaux.

Le PCQ et le PQ veulent que les jeunes bougent 30 minutes par jour (archives). Photo : AP / Matthew Brown

Le candidat du PCQ dans Papineau, Marc Carrière, s’est engagé à aller encore plus loin afin de favoriser la prévention en santé . Il a également rappelé son passé de politicien à la Ville de Gatineau, où il a notamment été présidence de la Commission des loisirs et des sports.

Je connais donc tout le processus de réflexion menant à une demande de financement , s'est targué le candidat qui a donné en exemple la récente inauguration du premier bassin aquatique multifonctionnel extérieur à Gatineau.

Marc Carrière estime que «les sports et les loisirs sont nécessaires pour le développement de nos communautés» (archives). Photo : Radio-Canada

Marc Carrière a poursuivi en mentionnant être très ouvert aux suggestions provenant des cinq circonscriptions de l’Outaouais.

Les besoins sont grands aux quatre coins de l’Outaouais en termes d’agrandissements et de constructions de nouvelles écoles. Le PCQ se fera un point d’honneur d’y voir.

Les besoins dans les MRC locales

Du côté des MRC de l’Outaouais, seule la MRC de Papineau a énuméré ses demandes par l’entremise de son préfet Benoit Lauzon.

Ce dernier souhaite favoriser le travail et l’esprit communautaire entre le gouvernement, les municipalités, les écoles, les institutions, les organismes et [les] autres entreprises .

Les demandes de Benoit Lauzon pour les sports et loisirs : L’appui pour les infrastructures;

Continuer à investir dans le plein air tout en gardant l’identité « naturelle » de la région;

Développer les sports, l’activité physique et les formations en parascolaire en milieu rural;

Prévoir systématiquement, pour les routes, l’accotement élargi pour la pratique du vélo;

Aménager des lieux, par exemple entre l’école et le centre communautaire, pour les rendre attrayants afin de favoriser les déplacements actifs;

Améliorer l'accessibilité des Fédérations afin d’avoir les meilleures connaissances pour le développement des sports et des infrastructures;

Offrir des programmes de financement plus souples sur les critères;

Poursuivre les démarches pour l’attrait du hockey. « Il faut que les jeunes retrouvent le goût de jouer ».