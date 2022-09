Les tiers partis s’activent dans l’ombre des cinq principales formations

Nés de la pandémie

La cheffe du parti Climat Québec, Martine Ouellet, était de passage sur la Côte-Nord en juin 2022. Photo : Gracieuseté de Climat Québec

Climat Québec (54 candidats)

Ancienne cheffe du Bloc québécois, Martine Ouellet a fondé en 2021 un parti dédié à la lutte contre les changements climatiques. À ses yeux, la crise climatique est indissociable de l'indépendance des Québécois.

Ce n'est qu'en s'émancipant de la mainmise du Canada que la république du Québec pourra enfin incarner une réelle force de frappe face à la crise climatique , dit-elle.

Les promesses électorales portées par une cinquantaine de candidats incluent la gratuité du transport en commun pour tous, la conversion de tous les bâtiments aux énergies renouvelables, ou encore l'imposition d'un moratoire sur tout dézonage agricole.

Démocratie directe (28 candidats)

Création de comités de citoyens en vue d'émettre des recommandations, instauration de référendums autour des projets de loi, système d'alerte Amber pour les décisions urgentes à prendre, mais aussi publication d' une version québécoise française de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique , voilà quelques-unes des propositions portées par cette formation fondée en 2022.

Son chef, Jean Charles Cléroux, a réussi à présenter 28 candidats. Suivant ses principes, le parti propose des échanges avec les internautes sur sa page Facebook.

Parti canadien du Québec/Canadian Party of Québec (20 candidats)

Fondé en 2022 en opposition à la loi 96, il propose six principes fondateurs, soit le respect des droits fondamentaux, de l’intégrité de la Constitution canadienne , le bilinguisme, le libre choix en matière d’éducation, la prospérité économique et le rapprochement [et la] réconciliation .

Son chef Colin Standish est un ancien partisan libéral anglophone dans les Cantons-de-l'Est au Québec.

Accompagné d'une vingtaine de candidats, le juriste compte surtout attirer les électeurs mécontents de la réforme linguistique Jolin-Barrette.

Le chef du Bloc Montréal, Balarama Holness, en visite chez son coiffeur « Mikey » Gillespie dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

Bloc Montréal - Équipe Balarama Holness (13 candidats)

Après avoir tenté, en vain, de se faire élire maire de Montréal en 2021, Balarama Holness tente une reconversion en politique provinciale.

Il s'était hissé au troisième rang, derrière Valérie Plante et Denis Coderre, avec 7,2 % des votes valides. Cette fois, il se présente lui-même dans Notre-Dame-de-Grâce avec une douzaine de candidats répartis principalement dans l'ouest de l'île de Montréal, à Laval et à Vaudreuil.

Le vote anglophone se trouve dans la ligne de mire de Bloc Montréal, qui fait du racisme systémique, de l'égalité, de l'inclusion et de la justice son cheval de bataille.

Georges Tiger, l'un des participants à la manifestation des camionneurs à Ottawa, défend « une pensée analytique, balancée et rationnelle » sur son profil Facebook. Photo : Radio-Canada / Michael Charles Cole

L'union fait la force (9 candidats)

S'unir pour en finir , le pouvoir au peuple par le peuple ... Ce parti officiellement enregistré en 2022 est dirigé par Georges Samman, alias Georges Tiger sur Facebook, une figure de proue du mouvement des camionneurs à Ottawa.

Originaire du Québec, l'internaute a été accusé d'activités frauduleuses, comme l'a rapporté le quotidien La Presse.

Selon les documents judiciaires, il a plaidé coupable en 2009 à plusieurs chefs d'accusation de possession, d'utilisation ou de trafic de fausses cartes de crédit.

Alliance pour la famille et les communautés (2 candidats)

Nous sommes rendus au point de non-retour où nous ne devons plus accepter qu’un modèle d’administration publique gigantesque et incontrôlable s’impose sur la famille et les communautés à son bon vouloir, notamment en nous passant sous le nez des lois honteuses, liberticides et oppressives comme le ferait une dictature , déclare ce parti en ouverture de programme.

La formation dirigée par Alain Rioux déroule une idéologie mettant en avant l'importance des familles biologiques et le recours à la démocratie participative.

Elle propose, entre autres, de créer un nouveau droit civil pour l’enfant et sa famille permettant des recours opérants afin de se défendre contre les signalements malveillants qui sont devenus monnaie courante .

Parti humain du Québec (2 candidats)

Fondé aussi en 2022, il se présente comme un mouvement en faveur de plus d'humanité, parce que d'autre chose est possible .

La cheffe, Marie-Eve ​​Ouellette, a déposé sa candidature dans la circonscription de Bertrand, au centre de la région des Laurentides. Sans développer de propositions concrètes, le parti met surtout en avant les notions de créativité , bienveillance , respect de la vie , partage et entraide .

Chantale Villeneuve est la candidate du Parti libertarien du Québec dans Lac-Saint-Jean. Elle est accompagnée par le chef du parti, Charles-Olivier Bolduc. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Parti libertarien du Québec (1 candidat)

Nouvelle formation en lice aux élections provinciales avec un seul candidat, le Parti libertarien du Québec compte une seule candidate pour les élections du 3 octobre, Chantale Villeneuve, qui se présentera dans la circonscription de Lac-Saint-Jean.

Le programme rédigé par Charles-Olivier Bolduc propose, pêle-mêle, un référendum sur la sécession du Québec, le triplement du salaire des hauts fonctionnaires, la destruction des bâtiments gouvernementaux (y compris le parlement avec pose de dalles sur le sol afin qu'aucune forme de vie ne puisse même pousser sur ces lieux ), ou encore le rétablissement de la peine de mort.

Union nationale (1 candidat)

Dirigé par Jonathan Blanchette, ce nouveau parti a vu le jour en pleine 2e vague de COVID-19, à un moment où les restrictions sanitaires furent renforcées.

Ce parti propose justement l'abolition des contraintes dictatoriales, des abus sanitaires, des décrets illégaux, des mesures destructrices de notre économie locale et des petites et moyennes entreprises .

Il défend aussi l'idée de démocratie directe avec la participation des citoyens dans le processus décisionnel, et ce, grâce aux technologies modernes .

Parti accès propriété et équité (1 candidat)

Sous l'acronyme PAPE, cette formation confidentielle née en 2021 propose de faire de l'accès à la propriété de maisons une priorité au même titre que la santé et l'éducation .

Dans son programme porté par un seul candidat, elle imagine des quartiers sans bétonisation massive qui facilitent les déplacements à pied et les relations interpersonnelles, [...] un antidote aux problèmes de santé mentale .

Les chevronnés

Le chef du Parti vert du Québec, Alex Tyrrell Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Parti vert du Québec/Green Party of Québec (73 candidats)

Se présentant avant tout comme un parti politique écosocialiste , cette formation développe un programme complet de 90 pages qui prône, entre autres, la gratuité du transport en commun et le développement du train à grande vitesse au Québec.

Son chef, Alex Tyrrell, a voulu prendre la tête du Parti vert du Canada au départ d'Elizabeth May, avant d'être expulsé de la course pour des propos qu'il avait tenus sur Twitter au sujet de la guerre en Ukraine.

Parti marxiste-léniniste du Québec (12 candidats)

Avec 12 candidats sous la direction de Pierre Chenier, cette formation initialement mobilisée pour soutenir la classe ouvrière a récemment fait de la monarchie son cheval de bataille.

La reine est morte. Renonçons à la monarchie! Il est temps de déclarer la République! annonce le parti sur son site Internet.

Officiellement enregistrés depuis 1989, les marxistes-léninistes représentent l'une des plus vieilles formations actives sur la scène politique québécoise.

Équipe autonomiste (10 candidats)

Avec 10 ans d'existence, le parti dirigé par Stéphane Pouleur pourchasse le racisme systémique anti-homme blanc , en appelle à la fin de la lutte contre les GES , ou encore soutient le lancement d'une enquête sur la violence conjugale subie par les hommes.

Formé sous le slogan Équipe Autonomiste est plus à droite mais pas dans le champ! , ce parti se présente comme défenseur de la responsabilité individuelle, collective et gouvernementale, de la cellule familiale, de l'égalité homme-femme dans les deux sens [sic], mais aussi du maintien et du respect des us et coutumes des Québécois .

Le Parti nul veut faire compter les votes annulés. Photo : Getty Images / KrizzDaPaul

Parti nul (9 candidats)

Fondé en 2009, le Parti nul n’aspire pas à gouverner, mais à promouvoir la voix des électeurs insatisfaits. Il défend l'ajout d'une case spéciale sur les bulletins permettant d'annuler son vote tout en s'exprimant.

D’une part, l’abstention consiste à ne pas se prévaloir de son droit de vote, ce qui, même lorsqu’il s’agit d’un geste de protestation volontaire et réfléchi, risque toujours d’être interprété comme un simple désengagement politique [...] , explique la formation sur sa page Facebook.

D’autre part, le bulletin de vote délibérément annulé sera assimilé à la catégorie des "votes rejetés", non considérés dans le résultat de l’élection.

Parti 51 (5 candidats)

Comme son nom l'indique, ce parti propose que le Québec devienne un État membre de l’union des États-Unis d’Amérique, soit le 51e sous le drapeau américain. Évidemment, les avantages économiques et politiques d’une telle union pour les Québécois sont indéniables , avance la formation.

Le Québec aurait son propre droit criminel, sa propre milice, bref, nous serions véritablement "maîtres chez nous" , fait valoir la proposition portée par Hans Mercier, un avocat et homme d'affaires contre le passeport vaccinal.

Parti culinaire du Québec (2 candidats)

Sans se prendre au sérieux, le Parti culinaire du Québec a quand même réussi à réunir au moins une centaine de signatures pour se présenter. Au menu? Faire de la gastronomie la référence de toutes les décisions , explique son chef Jean-Louis Thémistocle Randriantiana.

Son concept se cristallise autour de la gastronocratie , un modèle qui promeut l'hédonisme par la fourchette. Le slogan du parti aussi est gratiné : Acheter une carotte est un acte politique .

Un ministère de la santé et du bonheur, un séjour chez les agriculteurs dans le cursus scolaire, une campagne de lutte contre la surpêche... la majorité des propositions tournent naturellement autour de l'assiette.

Les sans-candidats

Officiellement enregistrés, six partis ne sont pas parvenus à recruter de candidature pour les prochaines élections.

C'est le cas du Bloc pot, du Nouveau Parti démocratique du Québec, du Parti animal Québec/Québec Animal Party, mais aussi du Parti pour l'indépendance du Québec, de Québec intégrité/Integrity Québec et de Québécois unis pour l'égalité/Quebecers United for Equality.