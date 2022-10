La DPJ n’a pas envisagé de modifier le code de priorisation de Thomas Audet

C’est ce qu’a confirmé Gina Gaudreault, cheffe de service à la DPJ , lors du quatrième jour de l’enquête publique de la coroner Géhane Kamel visant à faire la lumière sur les circonstances entourant le décès du bambin de 22 mois le 18 juin 2016.

Un signalement a été fait à la DPJ le 17 mai 2016 en raison de suspicions de maltraitance. La mère de Thomas, Sarah-Ève Larouche, a été vue, mais elle a précisé que son enfant faisait de la fièvre ce jour-là et qu’il ne pouvait être présent pour être évalué par un intervenant du Centre jeunesse.

L’enfant a par la suite été évalué par deux pédiatres, à la demande de la DPJ . Ils ont confirmé qu’ils croyaient l’enfant victime de maltraitance parentale.

Malgré tout, un code de priorité 3 a été apposé au dossier de Thomas Audet, ce qui signifie qu’une intervention était requise dans un délai de quatre jours ouvrables. Thomas Audet est mort trois semaines après la classification de son dossier, alors qu’il se trouvait sur une liste d’attente.

Gina Gaudreault, qui est toujours en poste aujourd’hui, a livré son témoignage d’une voix vacillante. Celle qui cumule 35 années de service à la DPJ a expliqué qu’à l’époque, il y avait de longues listes d’attente en raison du manque de personnel et que les délais de quatre jours ne pouvaient être respectés.

Elle a aussi confirmé que les intervenants de la DPJ avaient des quotas à respecter et devaient traiter entre 15 et 20 signalements par semaine, une situation qui prévaut aujourd’hui.

On a fait nos analyses dans les règles de l’art. On a parlé à la mère, on a fait nos interventions. L’enfant a été examiné [par des médecins], on s’occupait de l’enfant via la mère à ce moment-là , a affirmé Gina Gaudreault, en réponse aux questions de la coroner responsable de l’enquête publique.

La coroner Géhane Kamel, qui mène l’enquête publique qui vise à faire la lumière sur la mort du petit Thomas Audet. Photo : Radio-Canada / Melyssa Gagnon

Elle a précisé que, lors de signalements, la DPJ prend des décisions en fonction des grilles d’analyse et non sur la capacité d’évaluation.

On fausserait à ce moment-là beaucoup de codes de rétention , a-t-elle fait valoir.

La coroner Kamel a cherché à comprendre pourquoi, comme gestionnaire, Gina Gaudreault n’a pas changé de stratégie dans le dossier de Thomas Audet en sachant qu’il était impossible de respecter les délais prescrits par le code 3 et qu’il était en danger.

De surcroît, l’enfant du beau-père du défunt, Maxime Patry, faisait alors l’objet d’un suivi par la DPJ à la suite d’un signalement en raison de l’agressivité de son père et de ses problèmes de consommation de drogues.

Vous êtes chef de service. Vous savez que l’évaluation n’est pas capable de respecter les délais […]. Est-ce que vous dites que, malgré le fait qu’on ne soit pas intervenus dans les délais requis, vous auriez maintenu la même ligne avec les intervenants? , a demandé Géhane Kamel, ce à quoi la cheffe de service a répondu oui .

Codes de priorisation

Celle qui validait les décisions des intervenants a expliqué qu’on ne change pas un code de priorité d’intervention déterminé par le système d’entrée de données.

Un code 1 engendre une intervention immédiate parce que l’intégrité de l’enfant est menacée. Un code 2 nécessite une intervention dans les 24 heures suivant la rétention du signalement.

La gestionnaire est intervenue au moment où deux intervenantes l’ont interpellée concernant une stratégie d’intervention dans le dossier de Thomas, dont le signalement à la DPJ a été provoqué par une blessure suspecte à la main. L’enfant avait aussi subi une fracture de la jambe et une grave blessure à l’oreille.

On m’a consultée pour savoir si effectivement un examen médical était correct pour faire valider la blessure à la main, pour savoir si c’était pertinent et nécessaire dans la situation, ce à quoi j’ai acquiescé , a dit Gina Gaudreault.

Elle n’a pas discuté du dossier avec son équipe avant le 26 mai, date à laquelle le signalement a été retenu et le dossier de Thomas codifié, et n’a consulté aucun document. La cheffe de service a confirmé qu’aucune rencontre de suivi n’a été faite à la suite de la classification de Thomas (code 3), mais qu’un suivi informel sous forme de discussions dans le cadre de porte a été fait.

Manque de ressources

La cheffe de service a raconté qu’en 2016, ça allait plutôt mal à la DPJ en raison d’un manque de ressources.

Gina Gaudreault a appris le décès de Thomas Audet par l’entremise d’un policier le 18 juin 2016.

7 février 2016 : Thomas subit une grave blessure à l’oreille;

17 mars 2016 : Thomas subit une fracture de la jambe;

17 mai 2016 : La DPJ reçoit un signalement en raison d’une blessure à la main de Thomas;

reçoit un signalement en raison d’une blessure à la main de Thomas; 19 mai 2016 : Thomas est évalué par deux pédiatres à la demande de la DPJ . Ils concluent qu’il est probablement victime de maltraitance;

. Ils concluent qu’il est probablement victime de maltraitance; 26 mai 2016 : Le signalement est retenu par la DPJ ;

; 26 mai 2016 : La DPJ accorde un code de priorité 3 au dossier de Thomas Audet;

accorde un code de priorité 3 au dossier de Thomas Audet; 18 juin 2016 : Thomas Audet décède d’une hémorragie interne après avoir reçu un coup violent à l’abdomen avec un objet contondant.

Une charge « humainement impossible »

Chef de service à l’orientation des signalements pour l’ensemble de la région au moment du décès de Thomas Audet, Éric Villeneuve a jugé aberrant qu’aucun suivi n’ait été fait dans son dossier plusieurs jours après la rétention du signalement, alors que le bébé aurait dû être vu dans un délai maximal de quatre jours.

Avant 2016 [et la réforme du système de santé], je voyais tous les codes 3. Quand j’étais dans le secteur de Chicoutimi, j’avais une vision globale de mon secteur. Après, avec la charge de travail que j’avais, c’était humainement impossible de le faire , a-t-il relaté, envahi par l’émotion.

En larmes, l’ancien chef de service a confié qu’autour du 15 juin 2016, il a été stupéfié de constater que le nom de Thomas figurait toujours sur la liste d’attente.

Quand j’ai vu que Thomas, 20 mois, était en attente depuis 16-17 jours, j’ai demandé qu’un intervenant soit identifié le plus rapidement possible pour qu’on puisse procéder à son évaluation. À la lecture du signalement, il m’est apparu un peu hasardeux que ce dossier-là soit encore sur la liste d’attente compte tenu des informations qu’on trouvait dans le signalement. Un accident, ça peut arriver, mais deux ou trois, c’est préoccupant , a mis en relief le retraité.

L'appartement où vivaient les parents de Thomas Audet. Cette photo est fournie par l'équipe locale des scènes de crimes Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Équipe locale des scènes de crimes Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Avez-vous l’impression qu’on l’a échappé? , a demandé la coroner.

Après une longue pause ponctuée de larmes, Éric Villeneuve a confié que les événements l’ont marqué pour le reste de ses jours.

« Je garderai ces stigmates toute ma vie. Si on était intervenus, peut-être qu’on aurait changé le cours des choses. C’est mon analyse à moi. » — Une citation de Éric Villeneuve, ancien chef de service à l’orientation des signalements à la DPJ

Il a ajouté qu’avec le recul, il n’aurait jamais accepté la tâche de chef de service régional à la DPJ en raison de la charge de travail immense que ce rôle recelait dans la foulée de la réforme du système de santé et de la création du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS).