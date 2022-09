Amos invite les candidats aux élections à se mouiller sur ses dossiers prioritaires

Le conseil municipal invite les candidats de chacun des partis dans la circonscription électorale d’Abitibi-Ouest à se mouiller dans les cinq dossiers qu’il juge prioritaires et pour lesquels la Ville, comme gouvernement de proximité, a besoin du soutien de Québec.

La conversion de l’usine de papier journal de Résolu s’inscrit dans la relance économique de la ville pionnière de l’Abitibi.

C’est une méga priorité. Il y a aussi tous les soins de santé, via l’urgence et le bloc opératoire. On s’attend à un engagement ferme à moyen terme, c’est-à-dire à une réalisation d’ici 5 ans , affirme le maire Sébastien D’Astous, qui craint un exode des chirurgies vers les hôpitaux des grands centres si rien n’est fait rapidement.

Le projet d'agrandissement de l'urgence vise à combler certaines lacunes, comme le manque d'espace et de civières. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Des infrastructures

Les élus amossois réclament aussi l’appui à un projet de construction d’un nouveau gymnase de 750 mètres carrés à l’École secondaire d’Amos et une aide d’urgence pour la réfection de la promenade Rotary sur la rive ouest qui menace de s’affaisser dans la rivière Harricana.

Une partie de la promenade Rotary, sur la rive ouest de l'Harricana, n'est plus accessible en raison de son état de dégradation avancée. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est un dossier de sécurité publique, mais en même temps, de sécurité au niveau environnemental pour la rivière Harricana. On a beau cogner à toutes les portes de tous les ministères, on dit qu’il n’y a pas de programmes pour ça. On a besoin d’une aide d’urgence pour régler ce problème. On parle d’un projet qui coûte 2,8 millions de dollars , fait valoir le maire D’Astous.

La petite enfance

Le conseil municipal d’Amos juge aussi important de travailler déjà à l’ajout de 80 nouvelles places en CPE aux 80 places déjà annoncées ce printemps et au développement de classes de maternelles 4 ans sur le territoire d’Amos.

On veut s’assurer qu’il y ait une solution pour que l'on puisse accueillir des maternelles 4 ans dans le secteur urbain. Présentement, dans la MRC Abitibi, on n’en retrouve que dans les ruralités, mais pas encore à Amos. On sait que le Centre de services scolaire Harricana va déposer des projets. C’est important que ça aboutisse, justement pour désengorger le système de CPE , estime Sébastien D’Astous.

Le réservoir d’eau potable

La dette de la Ville d'Amos a progressé de 17 % en 2021 pour atteindre 50,8 millions de dollars. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le projet de réfection du réservoir d’eau potable pourrait aussi demander le soutien du gouvernement du Québec à travers les programmes déjà existants. Cette situation contraint la Ville à chlorer l’eau de son réseau d’aqueduc depuis deux ans.

C’est une priorité pour la Ville d’Amos, mais c’est un projet qui coûte extrêmement cher. Il faut regarder aussi nos contraintes budgétaires. On aura certainement besoin de l’aide du gouvernement dans ce dossier-là , conclut M. D’Astous.

La Ville d’Amos rappelle qu’elle a aussi un urgent besoin de logements sociaux ou à prix abordable sur son territoire et que la pénurie de main-d’oeuvre est un frein à son développement économique.