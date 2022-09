Le castor serait un « héros du changement climatique »

L'augmentation des feux de forêt et des sécheresses affronterait un ennemi de taille, selon certains scientifiques : le castor. Cet animal, iconique au Canada, serait appelé à jouer un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques, d'après des experts.

Ce sont des ingénieurs en environnement très doués. Les castors ont cette habileté unique de changer n’importe quel paysage selon leur besoin , insiste une professeure adjointe en science environnementale et gestion des ressources à l’Université de l'État de Californie Channel Islands, Emily Fairfax.

L’Américaine est l'autrice d’une recherche publiée en avril dans le journal scientifique WIREs Water (Nouvelle fenêtre) (en anglais) qui explique que le castor a un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques en Amérique du Nord.

Ils construisent des barrages qui ralentissent l’eau, ils creusent des canaux qui répandent l’eau [à l’extérieur de sa source] et cela donne assez de temps à la terre pour absorber le tout comme une grosse éponge , explique Emily Fairfax.

Ce travail du mammifère permet donc, selon la chercheuse, de mieux protéger les écosystèmes. Les modifications que le castor apporte à son territoire conduisent à un système [naturel] plus résilient aux perturbations quand il y a des sécheresses ou des feux de forêt.

Une courte animation, diffusée sur son compte Twitter  (Nouvelle fenêtre) , permet de mieux comprendre comment le castor protège la nature qui l'entoure face aux catastrophes.

La cadre d’étude de la chercheuse l’a menée à observer à de nombreuses reprises les impacts des chantiers menés par les castors dans la nature. Il y a toujours des espaces verts [là où les castors vivent] lorsqu’un énorme feu de forêt catastrophique passe à travers un paysage.

Les installations des castors favorisent même les autres espèces de son écosystème, selon elle. Par exemple, quand les cendres et les sédiments envoyés dans les rivières après un feu menacent les poissons d’un cours d’eau, ces [résidus] se retrouvent coincés dans les basins des castors qui filtrent, en quelque sorte, l’eau qui y passe pour la garder propre en aval.

Une main-d'œuvre incroyable

Le plus impressionnant cependant chez les castors reste leur capacité à travailler, raconte l’autrice du Manifeste des castors (The Beaver Manifesto) et professeure en science environnementale à l’Université de l’Alberta, Glynnis Hood.

Ils ne prennent pas de fin de semaine, de congés [et] travaillent gratuitement , s’enthousiasme-t-elle.

J’ai travaillé sur des projets où des barrages [de castors] devaient être enlevés, mais qui étaient de retour dès le lendemain matin », se rappelle-t-elle. « Le maintien de ces barrages est constant, alors quand des castors occupent [un territoire], ils gèrent beaucoup le paysage.

Ce zèle au travail cause parfois des conflits entre les animaux et les humains, car chacun veut contrôler la terre , estime Glynnis Hood. Une situation dont se désole Emily Fairfax, qui persiste et signe : cet énorme rongeur est un héros du changement climatique.

Emily Fairfax étudie un barrage de castor. Photo : Emily Fairfax

Elle invite les gens à repenser les bienfaits du mammifère, et le déclin de sa population à la suite de la colonisation de l’Amérique du Nord.

Précédemment, selon elle, il y avait environ de 100 millions à 400 millions de castors [sur] le continent. Aujourd’hui, c’est plutôt de 10 à 30 millions.