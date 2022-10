Selon les données hebdomadaires publiées mercredi par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), il y a eu 245 nouveaux cas détectés par test PCR dans la dernière semaine, ce qui est tout de même une augmentation d’une cinquantaine de cas par rapport aux sept jours précédents.

Le nombre de nouveaux cas parmi les groupes prioritaires oscille entre 194 et 332 depuis la semaine du 3 au 9 août.

Nouveaux cas par semaine Nouveaux cas par semaine Semaine Nouveaux cas 3 au 9 août 310 10 au 16 août 279 17 au 23 août 332 24 au 30 août 258 31 août au 6 septembre 194 7 au 13 septembre 245

Trois décès liés à la COVID-19 se sont ajoutés au bilan pour atteindre 512 depuis le début de la pandémie. Un total de 229 décès ont été rapportés en 2020, 62 en 2021 et désormais 221 en 2022.

Pour ce qui est des hospitalisations, elles ont légèrement fléchi par rapport à la semaine dernière, avec 54 plutôt que 59.

Quant aux éclosions, il n’y en a plus qu’une dans un CHSLD dans la région. Le CHSLD Saint-Joseph à La Baie compte moins de cinq cas. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) rapporte également cinq éclosions de petite envergure dans les hôpitaux, soit deux cas à Chicoutimi, deux à Jonquière et une à Alma. Il s’agit là aussi d’une baisse en comparaison avec les bilans antérieurs.

Mercredi matin, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la fin de la pandémie était en vue.