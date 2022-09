Une friperie pour aider les gens dans le besoin à Uashat

C’est d’abord la superviseure clinique de l’organisme, Sebel Picard, qui a proposé l’idée à la directrice générale, Emilie Legault.

Tout débute lorsque Sebel Picard visionne la série Maid, sur Netflix. Celle-ci raconte l’histoire d’une jeune femme et de sa fille qui quittent subitement leur logement dans un contexte de violence conjugale. Elles se retrouvent ensuite dans une maison d’hébergement pour femmes.

La superviseure établit un parallèle entre la série et la réalité. Sebel Picard revient sur une scène qui l’a marquée : Les intervenantes du centre amènent une femme dans la friperie. Puis, la madame, elle dit : "Je n'ai pas d’argent pour m’acheter quoi que ce soit.'' Et les intervenantes lui répondent : ''C’est gratuit, tu prends ce que tu veux."

Sebel Picard, l'instigatrice du projet Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

C’est à ce moment que Mme Picard imagine un service du même type pour le Centre d’hébergement Tipinuaikan.

« Emilie, j’ai vu une série en fin de semaine, et c’est comme chez nous! » — Une citation de Emilie Legault, citant Sebel Picard

La directrice souligne en effet que les difficultés rencontrées par le personnage de la série ressemblent à celles vécues par les femmes hébergées au Centre Tipinuaikan.

Ce sont des femmes qui se sont sauvées rapidement parce que la situation était urgente, ou encore des femmes qui doivent se reconstruire sur le plan de la confiance ou de l’estime de soi , explique-t-elle.

Emilie Legault, directrice du Centre d'hébergement Tipinuaikan, situé à Uashat (archives) Photo : Radio-Canada / Centre d'hébergement Tipinuaikan

Ouverte à tous

Les deux femmes ont donc décidé d’aller de l’avant avec le projet de brocante. Ce n'est pas que c’est compliqué, mais le processus, il est long , ajoute toutefois Emilie Legault.

Au cours de l'initiative, elles ont aussi collaboré avec le SEMO Côte-Nord, un organisme qui permet la réinsertion professionnelle de personnes qui vivent avec des limitations à l’emploi.

Pourquoi Chez Kristina? Le nom Kristina a été donné à la friperie en l’honneur d’une femme aujourd’hui décédée qui a contribué à ce projet.

Elles soulignent l’enthousiasme et la généreuse participation des gens qui ont rendu le projet possible. La brocante Chez Kristina est installée dans le haut du garage de l’établissement et est accessible à tous.

Sebel Picard et Emilie Legault Photo : Radio-Canada / page Facebook de Sebel Herbergement Tipinuaikan

« On l’a ouverte en premier lieu pour les femmes hébergées, mais quand on voit toutes les choses qui arrivent, la COVID, les gens n'ont plus d’argent, tout coûte cher, on s’est dit qu'on allait donner ça à tout le monde. » — Une citation de Sebel Picard, superviseure clinique du Centre d’hébergement Tipinuaikan

La friperie Chez Kristina est ouverte depuis le 10 septembre.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin