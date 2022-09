Un important projet domiciliaire sur la glace à Louiseville

Louiseville vous accueille , peut-on lire sur la façade d’une bâtisse voisine à l’hôtel de ville. La pancarte traduit bien la volonté de la municipalité d’accueillir de nouveaux résidents. Louiseville est toutefois dans une impasse; elle manque de logements disponibles.

La situation nuit également au développement des entreprises locales. La pénurie de logis est un frein pour de nombreux travailleurs, observe André Giguère, président-directeur général de l’entreprise Canadel. En pleine croissance, le fabricant de meubles fait des pieds et des mains pour trouver de nouveaux employés. Ils nous posent la question ‘’est-ce que c'est facile de se trouver un logement?’’, malheureusement on doit leur dire que ce n’est pas super évident.

Louiseville fonde ses espoirs sur l’expansion d’un important projet de développement résidentiel dans le quartier de la Seigneurie du Moulin Tourville. Le projet de prestige que vante la municipalité est sur la glace, car le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques exige qu’un deuxième bassin de décantation soit construit pour desservir le secteur.

La Ville soutient qu’elle n’a pas la capacité de se payer un tel chantier et réclame l’aide du gouvernement provincial. On respecte l’environnement, mais à coup de millions, c’est sûr qu’on n’a pas les moyens , se désole le maire Yvon Deshaies.

Il en va de la vitalité de la municipalité, revendique-t-il. Les gens viennent d’en dehors pour travailler. Les industries nous appellent. On ne peut pas bâtir, ça n’a plus de bon sens.

Saint-Ursule en mode séduction

Il existe d’autres opportunités de développement pour la MRC de Maskinongé. Dans la municipalité voisine de Sainte-Ursule, un entrepreneur du coin développe une nouvelle rue.

J’ai ma municipalité à cœur, donc j’ai décidé de développer ici , insiste Dominic Giguère, qui s’est porté acquéreur de 25 terrains.

L'entrepreneur en construction Dominic Giguère Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

La municipalité lui a donné son aval sous la condition que des immeubles locatifs multilogements fassent partie des plans. On a demandé à l’entrepreneur de ne pas bâtir juste des maisons. On aimerait aussi qu’il y ait des logements et on a changé notre règlement municipal pour être capables d’en bâtir , explique le maire Réjean Carle.

Sa municipalité dispose d’une denrée rare en milieu rural, où les quelques terrains disponibles sont souvent réservés aux usages agricoles.

Avec les informations de Julie Grenon