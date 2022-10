Fonderie Horne : Québec a attendu 8 jours avant d’inspecter un « immense nuage brun »

La plainte du 23 novembre 2020 n'avait rien de rassurant quand elle est arrivée aux bureaux du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), à Rouyn-Noranda. Un automobiliste avait signalé « un immense nuage brun » en provenance d'un parc à résidus miniers de la fonderie, qu'on sait hautement contaminé.

Par la suite, une fonctionnaire écrit à sa collègue que dans la voie de contournement, il est possible d'observer de la neige brune (probablement à cause de ce nuage-là) . Le Ministère est alors conscient du fait que la situation est dangereuse pour les automobilistes.

« La quantité de poussières émises est suffisante pour que la visibilité soit réduite pour les automobilistes qui empruntent la voie de contournement. » — Une citation de Véronic Boudreau Thibeault, inspectrice du MELCC, le 1er décembre 2020, au sujet des informations dont elle dispose le 23 novembre

Malgré tout, aucune inspection ni échantillonnage ne sont réalisés dans la foulée, même quand la Fonderie Horne signale à son tour, le 23 novembre, le nuage de poussières. Et la pollution de l'air va perdurer.

Photo fournie par Glencore au ministère de l'Environnement du Québec, le 23 novembre 2020. Photo : Radio-Canada / Glencore/MELCC

Le lendemain, le 24 novembre, la pollution est toujours inexpliquée. L'entreprise déclare au Ministère qu'elle enquête, mais « on s'explique mal le phénomène ».

Pour remonter le fil de cette affaire et constater le délai de huit jours, nous avons obtenu, par la Loi de l'accès à l'information, des courriels du Ministère et de Glencore, des photos, des résultats d'échantillonnage, un avis scientifique, un avis de non-conformité et divers notes et mémos relatifs à la sanction administrative pécuniaire qui a finalement été imposée à la compagnie, un an plus tard, le 11 novembre 2021.

À la suite du signalement du 23 novembre 2020, le MELCC a immédiatement entrepris des vérifications , répond le Ministère. L'inspection du 1er décembre incluant un échantillonnage est un des éléments de vérifications effectuées.

« La stratégie pour traiter une plainte peut varier d'un cas à l'autre. Pour des raisons évidentes d'efficacité, le Ministère ne dévoile pas de façon détaillée les stratégies d'intervention utilisées. » — Une citation de Sophie Gauthier, porte-parole régionale du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec

De son côté, la Fonderie Horne n'a pas souhaité commenter cet événement et nous a renvoyés au contenu du rapport d'inspection du 1er décembre.

Poussières hautement contaminées

Les documents démontrent que l'inspection survient après un nouveau signalement, selon lequel l'« immense nuage brun » est toujours visible.

Photo de la pollution prise par l'inspectrice du MELCC, le 1er décembre 2020, sur la voie de contournement de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / MELCC

L'inspectrice note dans son rapport du 1er décembre qu'un panneau de signalisation est tout noirci par la couche de poussières. Elle pense que ces « poussières noirâtres » sont « possiblement entrées à l'intérieur des véhicules ».

Quelques mois plus tard, les échantillons qu'elle avait prélevés ont révélé une contamination des poussières à l'arsenic, au-delà de 20 fois la limite acceptable pour des sols industriels au Québec et trois fois la limite pour le nickel et le cadmium, d'autres substances cancérigènes.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Ministère écrit dans son rapport que cette pollution était susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité de l'environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens .

La source de la pollution a été finalement expliquée : les vents avaient transporté des poussières chargées de métaux lourds du parc à résidus miniers Quémont-2, situé à 200 mètres au nord de la voie de contournement de Rouyn-Noranda, elle-même au nord de la Fonderie Horne et du quartier Notre-Dame (à 2,5 kilomètres).

Les résidus du parc Quémont-2 sont acidogènes, c'est-à-dire qu'ils produisent des eaux à pH acide lorsqu'ils sont en contact avec l'oxygène et l'eau.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Quémont 2 est un parc à résidus miniers considéré par le Ministère comme « actif et non restauré ». Il est d'une superficie de 102 hectares (environ un kilomètre carré). Les résidus qui s'y trouvent sont à la fois solides et liquides.

Selon des données récoltées par la compagnie, la moyenne de concentration des poussières au parc Quémont-2 est de 6,4 kilos d'arsenic par kilomètre carré, par 30 jours.

Le 4 décembre, Glencore explique qu'il y a une section du bassin de résidus qui n'avait pas reçu d'abat-poussières pour garder le sol humide, car elle « n'est pas accessible de façon sécuritaire », sa portance étant insuffisante. Elle promet de trouver une autre méthode pour éviter le problème à l'avenir.

« Il est certain qu'il faut que vous trouviez une solution pour éviter que cela ne se reproduise. » — Une citation de Courriel du Ministère à Glencore, le 4 décembre 2020

Près d'un an après l'événement, le 10 novembre 2021, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a remis à Glencore une sanction administrative pécuniaire de 10 000 $, soit le montant maximal qu'il peut imposer à une entreprise (personne morale) pour ce type de sanction, avec comme objectif de « dissuader la répétition du manquement ».

Il lui est reproché de ne pas avoir respecté l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement « entre le 23 novembre et le 1er décembre 2020 ». Le MELCC écrit qu'il juge que les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur l'environnement ou l'être humain sont évaluées comme étant modérées .

La Fonderie Horne appartient à la multinationale anglo-suisse Glencore. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Des facteurs aggravants sont présents au dossier , ajoute le Ministère, puisque la Fonderie Horne a déjà été avertie pour des émissions de poussières contenant du dioxyde de soufre et pour le dépassement de la toxicité de l'eau dans un effluent depuis plusieurs années.

L'équivalent d'une amende de 1,5 $ pour un millionnaire

En 2021, la multinationale Glencore a déclaré un bénéfice de 6,8 milliards de dollars. À titre comparatif, on peut ainsi estimer que l'amende de 10 000 $ infligée à l'entreprise représente l'équivalent de 1,5 $ pour une personne millionnaire.

L'avocate au Centre québécois en droit de l'environnement (CQDE) Anne-Sophie Doré regrette que le Ministère soit dans une perspective d’accompagnement , pour ne pas nuire à l’activité économique.

« Quand on parle d’une entreprise multimilliardaire, ça va toujours rester un défi de s’assurer que la sanction est suffisante pour faire cesser ce comportement-là. » — Une citation de Anne-Sophie Doré, avocate au Centre québécois en droit de l’environnement

Le ministère de l'Environnement précise que les montants des sanctions administratives pécuniaires ne sont pas déterminés selon qu'il s'agit d'une multinationale ou d'une petite entreprise. Malgré cela, ces sanctions demeurent un outil hautement efficace , assure le MELCC, inspiré des tendances et meilleures pratiques à l’échelle mondiale .

Si Québec avait jugé que les manquements de la Fonderie avaient des conséquences graves pour l'environnement ou l’être humain , il aurait pu utiliser un recours pénal avec la possibilité d'imposer une amende de 1000 $ à 6 millions de dollars. À ce moment-là, le juge aurait pu tenir compte de la capacité financière de la compagnie.

Dans le registre des déclarations de culpabilité du MELCC, le maximum que nous avons trouvé dans les dix dernières années est une sanction de 750 000 $ pour la mine Wabush (en 2014) et 575 000 $ pour la mine de Malartic (en 2017), toutes en Abitibi-Témiscamingue.

Le ministre de l'Environnement du Québec a aussi le pouvoir de faire cesser des activités, rappelle l'avocate du CQDE. C'est la bombe atomique de la Loi sur la qualité de l'environnement , dit Anne-Sophie Dorée, mais c'est peu utilisé.

Le ministre Benoit Charette a lui-même rappelé qu'il avait cette corde à son arc dans le dossier de la Fonderie Horne cet été. L'entreprise doit diminuer ses émissions de différents métaux à la demande du gouvernement du Québec. Des consultations publiques sont en cours jusqu'au 20 octobre.

Un secteur historiquement contaminé

Lors de la construction de la voie de contournement, jusqu'en 2019, le ministère des Transports du Québec a dû excaver 30 000 mètres cubes (m3) de sols contaminés.

Des analyses avaient démontré que la moitié des sols dépassaient la limite établie au Québec pour un terrain industriel (surtout pour le cuivre, l'arsenic et le plomb).

L'opération pour retirer ces sols et les amener dans un bassin de résidus a coûté plus de 2 millions de dollars au Québec.