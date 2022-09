Un sexagénaire porté disparu après l’affaissement d’une route

L’affaissement, qui a emporté deux camionnettes, s’est produit sur la route Ulysse, dans un secteur rural, lorsqu’un ponceau a cédé, vers 5 h 45. L'un des occupants des véhicules s'en est sorti avec une fracture au poignet. Quant à l'occupant de l'autre camionnette, qui est près d'un ruisseau qui s'est gonflé en raison des fortes précipitations des dernières heures, les autorités tentent actuellement de le retrouver.

Les recherches se poursuivaient en fin de journée pour retrouver le sexagénaire disparu à la suite de l'affaissement d'une route à la limite de Saint-Henri-de-Taillon et d'Alma. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Deux véhicules sont tombés dans un trou dans la chaussée qui a été causé par la pluie. La route a été emportée. Le premier conducteur a réussi à sortir du véhicule, et l’autre véhicule a été transporté plus loin. On parle d'environ 600 mètres , a expliqué mercredi avant-midi le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.

Les véhicules du service des incendies, des ambulances et des plongeurs de la Sûreté du Québec participent aux recherches. Un hélicoptère de la base militaire de Bagotville a été déployé en matinée et l'hélicoptère de la SQ s'est ajouté par la suite. Des membres de Sauvetage 02 sont aussi présents.

Vers 18 h, les recherches se poursuivaient toujours, dans des conditions assez difficiles en raison des débris qui ont été emportés.

Le travail doit être fait de façon très minutieuse, parce que plusieurs choses ont été emportées, des troncs d’arbres, de la boue, des cailloux qui ont été déplacés. Donc, les chercheurs doivent retourner les troncs d’arbre, soulever du branchage. Évidemment, c’est un travail qui doit se faire avec beaucoup de minutie , a dit plus tard le porte-parole de la SQ .

Le secteur a reçu une quantité importante de pluie au cours des dernières heures. Selon les données de Rio Tinto, qui gère le niveau du lac Saint-Jean, il est tombé jusqu'à 103 mm de pluie depuis lundi au barrage de la Chute-du-Diable qui est situé en amont de l'endroit où est survenu l'affaissement de la route. Le niveau du lac a gagné 6 cm en raison de ces fortes précipitations pour se situer à 14,68 pieds.

Un ponceau réparé en mai

Le ponceau qui s'est affaissé avait fait l'objet de travaux dans les derniers mois de la part de la Ville d'Alma.

En point de presse mercredi après-midi, la mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont, et le directeur général de la Ville, Frédéric Lemieux, ont expliqué que les travaux avaient été effectués pour remplacer le tuyau d'évacuation d'eau sous le ponceau parce qu'il était trop usé. Un trou s’était alors creusé dans la chaussée.

Frédéric Lemieux a précisé que la Ville a remplacé le tuyau par un autre de même diamètre, mais que ce n'est pas impossible qu'il faille corriger la situation en raison des apports d'eau qui semblent devenir plus fréquents dans ce secteur.

Mise à jour : Alma a reconnu le 19 septembre une erreur de mesure lors des travaux.

Le directeur général d'Alma, Frédéric Lemieux, et la mairesse, Sylvie Beaumont, ont rencontré les médias mercredi. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

On a quand même 200 ponceaux sur le territoire. Chacun est priorisé dans une analyse et ils sont inspectés chaque année. C'est certain que quand on fait une réparation, on remplace par le même type de tuyau, mais quand on fait un projet de réfection majeure, bien là il y a une analyse hydraulique qui est faite. Sinon, on fonctionne avec ce qui était là dans le passé. Est-ce que dans les prochains dont on va faire la réfection, dont celui-ci, les diamètres changeront? On ne le sait pas, mais ça prend des études , a commenté le directeur général.

Sylvie Beaumont a expliqué que les travaux s’étaient faits en collaboration avec la Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon, car le ponceau se situe directement à la limite des deux territoires.

D’après la mairesse, il n’y a en temps normal qu’un maigre filet d’eau à cet endroit. Le cours d’eau ne semble d’ailleurs pas avoir de nom.

Des membres de Sauvetage 02 participent aux recherches. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Il s’agit du deuxième affaissement à survenir dans ce secteur cette année. À la fin du mois de mai, une partie de la chaussée du chemin Saint-François, dans le secteur de Saint-Coeur-de-Marie, avait été emportée par l’eau.

La mairesse a aussi soutenu qu’il n’y avait aucune plainte officielle déposée à propos du ponceau emporté. Il s’agit selon elle d’une crue historique avec plus de 100 mm de pluie dans une courte période.

Une investigation sera faite pour établir si c’est uniquement le coup d’eau qui est responsable de l’affaissement.

Une panne de courant

Cet affaissement a d'ailleurs causé d'importantes pannes de courant dans les secteurs avoisinants, puisqu'un poteau électrique a été touché.

Une opération de recherche est en cours sur le chemin Ulysse où un tronçon de route a cédé. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Près de 2000 clients d'Hydro-Québec ont été privés d'électricité dans plusieurs municipalités du nord du Lac-Saint-Jean. La plupart avaient retrouvé le service en fin d'avant-midi, mercredi. Il ne restait à 16 h 30 que 21 clients sans service.

Avec des informations de Louis Martineau, de Mireille Chayer et de Pascal Girard