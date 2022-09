Les refuges pour femmes devraient-ils accueillir les femmes transgenres?

Jacquelaine, une femme transgenre autochtone, a subi il y a quelques années des violences dans des centres pour femmes à Vancouver, de la part d’autres bénéficiaires, qu’elle préfère ne pas nommer.

À l'époque, Jacquelaine affichait ouvertement sa transidentité, même si elle n’avait pas encore eu son opération de confirmation de genre.

Elle était victime de violences, car elle était perçue comme un homme par les bénéficiaires des refuges, alors qu’elle se considérait comme une femme transgenre.

Aujourd'hui encore, Jacquelaine reste marquée psychologiquement.

Jacquelaine a caché pendant des années sa transidentité ce qui l’a amenée à consommer des substances comme l’alcool et la cocaïne. Photo : Radio-Canada / Audrey Simon

Marion Roig, responsable des services sanitaires et sociaux de l’organisme communautaire francophone La Boussole, raconte que Jacquelaine assume sa transidentité, mais qu'elle reste marquée par de nombreux traumatismes. Lorsqu’elle passe près des centres où elle a subi des violences, par exemple, elle adopte une position de défense.

Des femmes transgenres discriminées

Marion Roig rappelle que La Boussole accueille toute personne qui s’identifie comme femme, même si le sujet est délicat, car tout le monde n’en a pas la même définition.

« Qu'est ce qu'une femme aujourd'hui? Il y en a qui vont te dire, c’est s'identifier comme femme. [D’autres] vont te dire, c'est avoir un corps de femme. [D’autres encore], c'est être née femme. » — Une citation de Marion Roig, responsable des services sanitaires et sociaux chez La Boussole

D’où la nécessité, pour les refuges pour femmes, de clarifier ouvertement s'ils accueillent toute personne qui s’identifie comme femme, déclare Mme Roig.

Marion Roig rappelle que toutes les femmes transgenres n'ont pas eu une opération de confirmation de genre, ce qui peut provoquer des rejets. Photo : iStock / Nicky Ebbage

Sandra Laframboise, une femme transgenre et bispirituelle qui milite pour la justice sociale depuis des années à Vancouver, fulmine contre les centres pour femmes qui refusent d’accueillir les femmes transgenres.

Moi, je dis que, si vous voulez avoir des fonds publics, il faut respecter les lois publiques , dit la Vancouvéroise en faisant référence à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Sous le feu des critiques

C'est ainsi qu'en 2019, le Vancouver Rape Relief, le plus vieux centre de crise contre le viol au pays, s'est retrouvé sous le feu des critiques et le reste encore aujourd'hui, selon des membres de la communauté LGBTQ+.

Fondé en 1974, l'organisme applique une politique qui exclut de certains de ses services toute personne qui n’est pas une femme cisgenre.

Son service de consultation, de groupes de soutien et la maison de transition accueillent seulement des femmes nées femmes.

Cependant, l’organisme accepte toute personne qui s'identifie comme femme dans ses autres services tels que l’aide juridique et la ligne de soutien d'urgence, qui sont accessibles aux victimes de violence masculine.

Ce critère discriminatoire a forcé la Ville de Vancouver à interrompre le versement de fonds publics en 2019.

Terminologie LGBTQ+ Non binaire : se dit d'une personne dont l'identité de genre se situe en dehors du modèle de genre binaire homme ou femme. Personne transgenre : personne dont le genre ne correspond pas à celui qui lui a été assigné à la naissance. Personne cisgenre : personne dont l'identité de genre correspond à son sexe assigné à la naissance. Source : Lexique sur la diversité sexuelle et de genre du gouvernement du Canada

Toutefois, Vancouver Rape Relief continue de recevoir des fonds provinciaux et fédéraux. Ainsi, pour l'année 2020, l'organisme a touché 880 794 $ de Victoria.

De plus, en date du 31 mars 2022, l’organisme a perçu 221 742 $ de la part du ministère Femmes et Égalité des genres Canada.

Contactée à ce sujet, la Vancouver Rape Relief a refusé de faire des commentaires.

Le droit de discriminer

Pourtant, le centre Vancouver Rape Relief est légalement dans son droit. Le bureau du commissaire des droits de la personne de la Colombie-Britannique peut accorder un permis de discrimination s'il en reçoit la demande.

Selon l’organisme, par souci d'égalité, il est parfois nécessaire de traiter des groupes de personnes différents différemment. L'objectif est d'avantager des personnes défavorisées comme les personnes autochtones, les personnes racisées ou encore les femmes et les personnes transgenres.

Le Code des droits de la personne en Colombie-Britannique prévoit lui aussi une exemption et assure la légitimité à tout organisme à but non lucratif dont la fonction principale est de protéger un groupe ou une classe de personnes identifiés par [...] son sexe, son orientation sexuelle, son identité ou expression de genre .

Aider sa communauté

De nos jours, il n’existe pas de refuge exclusivement réservé aux personnes transgenres, bispirituelles et non binaires à Vancouver.

De son côté, Sandra Laframboise prend les choses en main. Après avoir fait entendre son mécontentement à la Ville et à David Eby, à l’époque ministre du Logement, un comité a été créé pour qu’une maison pour personnes transgenres voie le jour.

Depuis 2017, la loi criminalise la discrimination fondée sur l'identité ou l'expression de genre au Canada. (Archives) Photo : Reuters / Carlo Allegri

Composé de personnes transgenres et non binaires, le comité est encore dans ses premières heures.

Un immeuble réservé aux personnes transgenres, bispirituelles et non binaires existe à Vancouver, mais, selon la militante métisse, le fait qu’il est géré par une personne extérieure à sa communauté constitue un problème.

« Ça, c'est écœurant. Vous créez une maison pour nous, et on ne peut même pas se diriger. » — Une citation de Sandra Laframboise, militante transgenre et métisse

Selon la militante, une personne cisgenre ne peut pas comprendre ce que vit une personne transgenre.