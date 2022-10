Taux de réussite aux évaluations provinciales en chute libre au N.-B.

Après plus de deux années scolaires compliquées par la pandémie de COVID-19, le taux de réussite de la plupart des évaluations provinciales a chuté parmi les élèves du secteur francophone du Nouveau-Brunswick.

Les chutes importantes  (Nouvelle fenêtre) proviennent de l’examen de lecture de 2e année, l’examen de mathématiques de 3e année, celui de mathématiques de 6e année, l’examen d’écriture de 7e année et celui de mathématiques de 8e année.

Le taux de réussite de l’examen d’écriture de 4e année a légèrement baissé, tandis que celui de l’examen de lecture de 3e année et le taux de l'examen d'écriture de 7e année ont légèrement augmenté.

Parmi d’autres exemples, le taux de réussite de l'examen de lecture de 2e année est passé de 74,8 % en 2018-2019 à 61,6 % en 2021-2022. Le résultat de 2017-2018 est comparable à celui de 2018-2019.

Dans ses résultats, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance compare uniquement ces trois années scolaires.

Dans un communiqué, il explique : Étant donné qu’un certain nombre d’évaluations n’ont pas eu lieu pendant l’année scolaire 2020-2021, notamment dans le secteur francophone, et qu’aucun résultat n’était disponible pour l’année scolaire 2019-2020, tous les résultats ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes .

Des résultats plus constants dans le secteur anglophone

Il est difficile de comparer directement les résultats du secteur francophone et du secteur anglophone. Les niveaux concernés et les évaluations ne sont pas identiques.

Mais il faut tout de même noter que, comme l’explique le ministère dans son communiqué, les résultats d’apprentissage dans le secteur anglophone sont généralement demeurés stables de nouveau cette année .

Cité dans le communiqué, le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, rappelle l’importance du bien-être et de la santé mentale dans la réussite scolaire.

Nous continuerons à travailler avec le système d’éducation pour veiller à ce que du soutien soit offert à ceux qui en ont besoin.

Sylvie Blain, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Moncton, offre des trucs et astuces sur comment favoriser la lecture chez les enfants.

L'association des enseignantes et enseignants veut se faire rassurante

Nathalie Brideau, la présidente de l'Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, ne sait pas pourquoi les résultats du secteur francophone ne sont pas comparables à ceux du secteur anglophone.

Néanmoins, elle veut se montrer rassurante.

Nathalie Brideau, la présidente de l'Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

Je veux rassurer les parents que les enseignants vont, parfois, prendre ces résultats-là, puis se dire comment on construit là-dessus, comment on va amener l'élève un peu plus loin , dit-elle.

Ça ne veut pas dire que les élèves au Nouveau-Brunswick ne sont pas intelligents. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables. Ils ont subi les contrecoups. On va les aider , ajoute Mme Brideau.

Elle explique qu'il faudra possiblement mettre sur pied d'autres façons d'apprendre pour les aider.

Avec des informations de Nicolas Steinbach