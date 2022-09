Cinq choses à savoir au sujet des élections municipales en Colombie-Britannique

Quand peut-on voter?

Les Britanno-Colombiens auront rendez-vous aux urnes le 15 octobre 2022. Les élections municipales en Colombie-Britannique se tiennent tous les quatre ans, le troisième samedi d’octobre.

Le vote par anticipation se déroule 10 jours avant le jour du scrutin, c’est-à-dire qu’il aura lieu le 5 octobre de 8 h à 20 h. Par contre, des municipalités offrent souvent plus d’une possibilité pour voter par anticipation. À Vancouver, par exemple, il est possible de voter les 1er, 5, 8, 11 et 13 octobre.

Certaines municipalités offrent également des scrutins spéciaux dans des hôpitaux ou des centres de soins de longue durée pour aider les personnes à mobilité réduite à se pourvoir de leur droit démocratique.

L’emplacement des bureaux de vote sera bientôt partagé.

Depuis le 6 septembre, il est possible de demander une trousse pour voter par la poste. Les bulletins reçus après 20 h le 15 octobre ne seront pas comptabilisés.

Les enjeux liés au logement seront des thèmes importants lors des campagnes électorales municipales partout en province. Le coût de la vie sera également au centre des discussions. Photo : Camille Vernet

Quel est le rôle du gouvernement municipal?

Les municipalités sont des gouvernements de proximité. Il y en a, au total, 162 en Colombie-Britannique et elles offrent des services à près de 89 % de la population. Ces municipalités comptent entre 100 et jusqu’à plus de 630 000 habitants.

Le conseil municipal comprend une mairesse ou un maire et entre 5 et 11 conseillères ou conseillers. Il doit, entre autres, adopter des règlements et des résolutions, offrir des services et des programmes aux citoyens, adopter un budget et assurer l’équilibre financier.

Qui peut voter?

Pour voter, il faut avoir 18 ans et plus le jour du scrutin. Il faut également être citoyen canadien et habiter en Colombie-Britannique depuis au moins six mois au jour de l’élection municipale.

Votre lieu de résidence doit également correspondre à la municipalité dans laquelle vous votez. Pour les propriétaires de plusieurs résidences, il est possible de voter dans plus d'une juridiction. Il faut, par contre, être propriétaire depuis au moins 30 jours avant le jour du scrutin et vivre en Colombie-Britannique.

Si vous êtes visé par une interdiction de voter en vertu de la loi, vous ne pouvez pas participer aux élections municipales.

Les électeurs de Vancouver ont jusqu'au 11 octobre pour demander leur trousse de vote par correspondance. Photo : Municipalité de Vancouver

Quoi apporter?

Si vous êtes inscrit sur la liste électorale, vous allez recevoir votre carte d’information de l’électeur. Cette carte facilite le processus pour voter.

Si vous n’êtes pas inscrit, il faut présenter deux pièces d’identité, dont au moins une doit comprendre votre adresse et une votre signature. Voici quelques exemples :

Le passeport canadien

Le permis de conduite

Une carte de crédit ou de débit

Un avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier

Une facture ( BC Hydro, Fortis, Telus, Shaw , etc.)

, etc.) La carte de services de la Colombie-Britannique

La carte d’assurance sociale

Quand les résultats seront-ils connus?

Elections BC doit partager les résultats du scrutin d’ici le 19 octobre à 16 h. Le dépouillement judiciaire sur requête d’un candidat, d’un électeur ou du directeur d'Elections BC, Anton Boegman, doit être complété d’ici le 28 octobre.

Si deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix après un dépouillement judiciaire, l’égalité peut être brisée par un tirage au sort ou une nouvelle élection.